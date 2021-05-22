Павел Путилин предложил кэшбэк на санаторно-курортное лечение

Выездное заседание Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов состоялось в Липецком областном Совете депутатов. Участие в нем приняли глава региона Игорь Артамонов, председатель облсовета Павел Путилин, представители Госдумы, регионального заксобрания, профильных министерств и ведомств. Липецк для проведения заседания был выбран не случайно. В городе расположена флагманская площадка группы НЛМК, где безопасность и здоровье работников является главным приоритетом.

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов отметил, что сейчас идет работа над законопроектом, предусматривающим значительное изменение X раздела Трудового кодекса, посвященного охране труда. Документ уже принят в первом чтении. Однако в связи с критикой со стороны профсоюзов некоторых поправок, законопроект решили подробно обсудить в регионах.

- Задача органов власти - создать систему, защищающую здоровье, жизнь, права и законные интересы работников с тем, чтобы не дать возможность недобросовестному работодателю экономить на стандартах безопасности, - подчеркнул Павел Путилин.

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин сделал акцент на профилактике профессиональных заболеваний. Во -первых, по его мнению, нужно тщательно проводить медосмотры, а также пересмотреть перечень обязательных медицинских процедур, который определен Приказом Минздрава.

- Есть необходимость дополнительных обследований по результатам уже проведенного медосмотра с тем, чтобы работник не просто получил на руки заключение, но и при необходимости качественную медпомощь, - пояснил Павел Путилин.

Он также подчеркнул, что самое главное в сбережении здоровья - это профилактика.

- Сегодня у работодателей есть возможность направлять на санаторно-курортное лечение работников. При этом статистика такова, что с каждым годом все меньше работников вредных и опасных производств получают санаторно-курортное лечение, - отметил Павел Путилин. - Предлагаю включить обязательное санаторно-курортное лечение работников, особенно на вредных объектах. А для тех, кто готов потратить свои сбережения на оздоровление, закрепить на

постоянной основе в мероприятиях Государственной программы субсидирования поездок по России отдых работников вредных производств с возвратом 20 процентов от стоимости поездки. То есть установить тот же кэшбек, как действует сейчас на туристических маршрутах.

Первый заместитель Председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Михаил Тарасенко, отметил, что главная цель предлагаемых сегодня поправок в Трудовой кодекс РФ, одновременно защитить работника и обеспечить технологическое развитие.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко добавил, что поправки в закон должны также помочь создать предупредительную производственную модель, повысить уровень защиты прав работников и модернизировать подходы к реализации защитных мер на производстве.

- Прежде, чем законопроект был внесен в Госдуму, он прошел трехстороннюю комиссию. В нее входят представители правительства, профсоюзов и работодателей, - сообщил Алексей Вовченко. - Стороны уже пришли к соглашению. Но сейчас возникают новые идеи, иногда скепсис относительно тех норм, которые предлагаются. Все это мы сегодня обсуждаем, чтобы принять максимально работающий закон.

Глава региона Игорь Артамонов в ходе встречи с законодателями озвучил предложения по социальной защите трудящихся. Они касаются повышения доходов работающих граждан.

Он предложил проработать возможность введения "пенсионного капитала" для сотрудников вышедших на пенсию и потерявших в доходах, а также поднять МРОТ до 30 тысяч рублей.

Все предложения в части совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, которые озвучили в Липецке участники круглого стола, в ближайшее время будут обобщены. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам Ярослав Нилов выразил уверенность, что до конца весенней сессии документ будет принят во втором чтении.