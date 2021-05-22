Станция "Кунцевская" БКЛ готова на 80%

Во время субботнего объезда по городу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что станция "Кунцевская" входит в Западный участок Большой кольцевой линии метро. Второй пусковой этап от "Мневников" до "Давыдково" построен с применением 10-метрового тоннелепроходческого комплекса.

На днях завершена проходка от "Давыдково" до оборотных тупиков у "Аминьевской". Таким образом все тоннеллепроходческие работы на Западном и Юго-Западном участках БКЛ завершены.

Станция "Кунцевская" станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла, который свяжет три линии метро и МЦД-1, ведется строительство пересадок. Сейчас конструктив станции готов на 80%.

В вестибюле N1 смонтированы все эскалаторы. Ведется активный монтаж инженерных систем и отделочные работы. "До конца года мы планируем достроить девять станций на БКЛ и одну открыть после реконструкции", - сказал Андрей Бочкарев.