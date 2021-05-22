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22.05.2021 03:06
Рубрика: Происшествия

На Сахалине следователи проверят причину столкновения судов

Текст: Юрий Батин

На Сахалине следственные органы начали проверку обстоятельств столкновения двух судов, в результате чего в море вылился мазут.

На Волге при столкновении катеров погибли два человека

По данным следствия, 21 мая в Углегорском районе Сахалинской области произошло столкновение двух судов, в результате чего в акваторию, прилегающую к морскому порту Бошняково, вылился мазут. В настоящее время приняты меры к ликвидации последствий аварии, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

При заходе в грузовой терминал порта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном из КНР. Один из топливных танков китайского судна получил пробоину, в море вытекло около восьми центнеров мазута. Место разлива топлива сразу оградили боновыми заграждениями и обработали сорбентом, поэтому распространение нефтяного пятна удалось удержать на площади около 100 квадратных метров.

По данным экстренных служб, пострадавших нет, течь с судна перекрыли, оно находится на плаву.

Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта). В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка действиям экипажей судов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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