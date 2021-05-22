Абдразаков откроет Международный музыкальный фестиваль посвящением педагогу

В Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета 27 мая Четвертый Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова откроется гала-концертом к 95-летию вокального педагога Миляуши Муртазиной.

Среди участников концерта Ильдар и Аскар Абдразаковы, Елена Стихина, Владислав Сулимский, Диляра Идрисова, Владимир Копытов и другие. Профессор Уфимского государственного института искусств, Заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный гражданин Уфы Миляуша Галеевна Муртазина всю жизнь посвятила вокальной педагогике.

В разговоре с ней она зажигалась только тогда, когда речь заходила об искусстве пения, которое, по ее мнению, способно гармонизировать мир, изменяя его к лучшему.

Здесь, так далеко от Италии и Петербурга живет человек, воспитавший таких певцов, как Ильдар и Аскар Абдразаковы, Диляра Идрисова. Они настолько разные.

Миляуша Муртазина: Это опыт, знание, а главное - внутреннее чутье, которое должно совпадать у педагога с учеником. И потом - верить надо. Я чувствую голос своим нутром.

А у Вас когда проснулся интерес к пению?

Миляуша Муртазина: Пела я всегда, как себя помню: в садике, в школе, в самодеятельности, во дворе, дома. Я больше пела, чем говорила - это было мое естественное состояние. Оно изменилось, когда я стала учиться, возможно, оттого, что было много педагогов с очень яркими индивидуальностями. Мне стало дискомфортно петь.

А у кого вы учились?

Миляуша Муртазина: Я училась в Свердловске, в так называемой башкирской студии. Смутные были времена. Помню Прасковью Александровну Мастровскую, статную пожилую даму. После нее был бас Александр Васильевич Новиков, ведущий солист Свердловской оперы. Но эта студия не давала высшего образования, и я перевелась в Казанскую консерваторию, где меня взяли сразу на второй курс. Там работал знаменитый тенор Константин Ефимович Цветов, которого я знала по Свердловску. "В Союзе таких, как я - только четыре", - говорил он. В Казани в оперном классе был профессор Савелий Жиганов, брат композитора Назиба Жиганова. Он иногда говорил студентам: "У вас голос лучше, чем у Миляуши, но она поет, а вы - лентяи".

Как-то в дружеской беседе, сидя в коридоре, он подошел ко мне и сказал: "А ты не думаешь о профессии педагога? Певцов хороших много, а педагогов мало". Я вспомнила о нем, когда стала работать в училище. Ко мне попадали почему-то аномальные ученики, кого не хотели принимать. Одну из учениц не принимали из-за непрофессионального голосового аппарата. Но она взмолилась, я ее взяла, стали заниматься.

Мы решили показаться очередному фониатру, который понял проблему и объяснил, что при правильных занятиях процесс пения может нормализоваться. Перемены не заставили себя ждать. Она окончила училище на "пять", у нее все нормализовалось и ее сняли с учета в тубдиспансере. Я тогда еще не знала толком о Шаляпине, не читала его работы, но уже знала, что ей помогло так называемое малое дыхание, то есть не глубокое. Она стала Заслуженной артисткой РСФСР. Я не брала голосистых, уступая их другим педагогам.

Помните, какими были в учебе два ваших ученика, знаменитые башкирские басы - братья Ильдар и Аскар Абдразаковы?

Миляуша Муртазина: Оба брата очень талантливые, но они разные. С Аскаром мне очень нравилось работать, он в учебе был не менее успешный, если не сказать, что более. Его приметила Ирина Архипова, он получал Гран-при на нескольких конкурсах, был приглашен в Большой театр.

Ильдар пришел ко мне через семь лет после своего брата. Занимались скромненько, но я почувствовала у него характер. Долго сидели на "Сурке" Бетховена, искали тон. Что-то стало появляться, пошло, он стал стремительно развиваться, был очень гибкий. Был период, когда я несколько месяцев вела его между баритоном и басом, но стала замечать, что тембр стал портиться. Думаю - нет, пусть что угодно говорят, я верну его на прежние позиции, а я с первых шагов развивала его как баса, и он пошел как на дрожжах. Артистизм Ильдара всегда подкупал. Его талант заключался в комплексе: голос, музыкальность, артистизм, характер, внешние данные, работоспособность.

Конец ХХ века принес миру немало певцов-виртуозов, список которых возглавила Чечилии Бартоли. Вам она нравится?

Миляуша Муртазина: Да, очень, но знаю, что не всем она нравится. У нее очень подвижная гортань, техника изумительная. Кто-то считает, что у этой певицы маленький голос, но второй такой пока не появилось, она - индивидуальность, а это очень важно, в пении особенно. Хороших певцов очень много, индивидуальностей - значительно меньше. Я очень люблю меццо-сопрано Элину Гаранчу, из сопрано - Рене Флеминг. Нетребко люблю, это сама природа. Было время, когда я упивалась, наслаждалась, купалась в ее голосе.

Совсем недавно вышли Дневники Марии Каллас. Как вы относитесь к ее феномену?

Миляуша Муртазина: Вот это действительно феномен. Она же пела без оглядки репертуар и меццо, и сопрано, и колоратуру - все. Конечно, если бы она задумалась о продолжительности своей карьеры, можно было бы ограничить себя, но зачем, если талант такой, что распирает, раздирает изнутри? Это было явление исключительное. А вот Шаляпин был очень мудрый. У него были полипы на связках, но он не дал резать себя, боялся, что изменится его уникальный тембр и вокальный аппарат.

Несмотря на сложности пандемийных ограничений, закрытых театров опера продолжает манить молодых людей. Мало кто догадывается о том, какой это тяжелый труд, всех соблазняет сияние софитов.

Миляуша Муртазина: Меня могут воспринять как чудачку, но должна заявить, что очень важно найти своего педагога, с которым можно будет работать в тесном контакте и понимании. Не надо идти к педагогу, озабоченному конкурсами. Не надо увлекаться скорым успехом. Надо учиться работать впрок над певческим тоном.

Тогда можно надеяться на будущий успех, который если придет, то может быть более длительным. В правильной манере можно петь до конца жизни, а не заканчивать карьеру в 40-50-60 лет. Но жизнь сегодня предлагает другое, она стремительная, надо все быстрей - карьеру, успех, деньги. Нужно быть фанатом, чтобы абстрагироваться от всего этого и заниматься, упертым фанатом надо быть.

Справка "РГ"

Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова основан в 2018 году. Фестиваль направлен на поиск, поддержку и продвижение талантливой молодежи.

Его программа включает мероприятия с участием всемирно известных вокалистов и молодых оперных певцов, спектакли и благотворительные проекты, образовательную часть, в которую входят серии мастер-классов, открытые репетиции звезд мировой оперной сцены, творческие встречи с музыкальными деятелями.

В разные годы в событиях фестиваля приняли участие известные вокалисты Лоуренс Браунли, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи, Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Сергей Скороходов, дирижеры Сперанца Скаппуччи, Александр Сладковский, Фабио Мастранджело, Михаил Татарников и многие другие.

Участником всех концертов и мастер-классов является художественный руководитель Фестиваля - Ильдар Абдразаков.

В 2021 году, в связи с пандемией коронавируса, IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова изменил свой формат - концертная часть перенесена с февраля на май-июль 2021 года, но образовательная программа состоялась в феврале в Московской консерватории, была расширена по своему формату и доступна всем желающим.