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22.05.2021 20:17
Рубрика: Власть

Артем Здунов рассказал о преимуществах кадрового проекта "Моя Мордовия"

Текст: Алина Романова (Саранск)
Кадровый конкурс "Моя Мордовия", стартовавший в марте, призван найти управленцев нового поколения, которые будут работать на качественно новом уровне. Кроме того, проект стал импульсом к объединению земляков для решения важнейших задач, стоящих перед республикой. Об этом заявил врио главы РМ Артем Здунов в ходе дискуссии "Россия - страна возможностей. Истории успеха в лицах", состоявшейся в рамках образовательного марафона "Новое знание".
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

В марафоне, который проходит с 20 по 22 мая, участвуют 8 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Калининград. Выступая на проходившей в столице дискуссии, лидер республики рассказал о кадровом проекте "Моя Мордовия". Он подчеркнул, что наработанные технологии платформы "Россия - страна возможностей" позволили обеспечить объективность конкурса.

Фото: Пресс-служба главы РМ
На кадровый конкурс "Моя Мордовия" поступили заявки из Германии и ОАЭ

- Предоставить жителям региона качественные государственные услуги могут только профессионально настроенные и любящие свое дело люди, - отметил Артем Здунов. - И мы должны привлечь таких людей обратно в регион - это наша задача. Мы объявили, что ждем всех, кто считает Мордовию своей малой родиной, кто хочет работать в молодой амбициозной команде. Тех, кто будет побеждать, активно участвовать в конкурсе, мы будем назначать на ответственные позиции. На местах должны работать профессионалы - и кадровый проект "Моя Мордовия" помогает в этом.

Как уже писала "РГ", кадровый проект "Моя Мордовия" стартовал 3 марта, финал намечен на июнь. Всего зарегистрировано 6047 участников. Помимо жителей республики, интерес к проекту проявили соискатели из 56 регионов РФ и 5 стран зарубежья: Абхазии, Германии, Финляндии, Чехии и Объединенных Арабских Эмиратов. Участники, которые успешно пройдут отборочные этапы, будут включены в региональный кадровый резерв. Победители смогут занять управленческие должности в различных сферах жизни региона - вплоть до правительства республики.

Справка "РГ"

Большинство участников кадрового конкурса "Моя Мордовия" составляют местные жители - 86,89 процента. На втором месте - Москва (4,92 процента) и Подмосковье (2,09 процента). Четвертую строчку занимает Татарстан.

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