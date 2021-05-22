Чистить Волгу вместе с горожанами выйдут министры, артисты и политики

Сегодня, 22 мая, в России отмечают День Волги. В Волгограде, Самаре, Саратове, Казани и Нижнем Новгороде местные жители и волонтеры будут собирать мусор с берегов Волги и других рек. Приводить в порядок решено те места, которые особенно дороги горожанам и вызывают большой интерес у туристов. Акцию проводят в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Уборка на Борзовке

В Нижнем Новгороде пройдет "генеральная уборка" берегов Борзовки. Эта малая река, расположенная в густонаселенном районе областного центра, свое течение начинает от восточной границы Горьковского автозавода. Протекает через парковую зону и входит в систему водного объекта Ржавка-Ока-Волга-Каспийское море.

Принять участие в акции смогут все жители города: инвентарь выдадут на месте. А чтобы было интереснее, организаторы обещают развлекательную программу, мастер-классы для детей и взрослых и полевую кухню. Самым активным участникам субботника выдадут подарки. К акции присоединится российская актриса театра и кино Валентина Рубцова, известная по роли в сериале "СашаТаня" на ТНТ. Субботник начнется в 11 часов на улице Глеба Успенского.

Чтобы поддержать экологическую составляющую, участники могут принести с собой пластик (пакеты, крышки) и батарейки для переработки и утилизации.

Как рассказал "РГ" министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, одним лишь субботником на Борзовке мероприятия по расчистке рек в регионе не ограничатся. Программу составляли на основании предложений от граждан и органов местного самоуправления.

"Сейчас в расчистке нуждаются 56 водных объектов. Этот перечень не закрыт и будет дополняться, - пояснил Денис Егоров. - В регионе за счет субвенций федерального бюджета разрабатывают проекты на расчистку трех рек - Княгинки и Имзы в Княгининском районе, а также русла реки Борзовки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Но при этом необходимо очистить и берега водного объекта, что федеральными средствами не предусмотрено".

Именно поэтому решили провести субботник на берегах Борзовки. Здесь есть, что убрать. "В дальнейшем, - сообщил министр, - при одобрении Росводресурсов, расчистка будет выполнена в рамках регионального и федерального проектов "Сохранение уникальных водных объектов". Уже сейчас в рамках нацпроекта "Экология" мы расчищаем три реки: Вичкинзу, Тешу и Сатис. Проекты включены в перечень мероприятий развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров".

По словам губернатора Глеба Никитина, Нижегородская область - лидер по объему средств федерального бюджета и количеству мероприятий, реализуемых по проекту "Оздоровление Волги". Объем субсидий составляет порядка 16,5 миллиарда рублей.

Дамба или шлюзы

Пока не принято решение по глобальной экологической и экономической проблеме, связанной с Волгой. А именно - сохранению единственного прямоточного участка великой реки - 40 километров между Нижним Новгородом и Городцом. Его обмеление затрудняет судоходство большегрузных кораблей.

До недавнего времени боролись две концепции: строительство низконапорной дамбы под Балахной или организация третьей нитки городецких шлюзов. Каждая из них, как говорили разработчики, позволит восстановить судоходство. Только экологические последствия - разные.

Дамба вызовет подъем уровня воды настолько, что подтопит Балахну и памятник природы регионального значения - Копосовскую дубраву на окраине Нижнего Новгорода. Против ее возведения единым строем выступают нынешние нижегородские власти, граждане и, естественно, экологи.

Альтернативный проект включает строительство третьей нитки шлюзов в Городце и дноуглубительные работы. Последствия для экологии и жителей минимальны, а экономический эффект ожидается значительный. Достаточно сравнить предварительные суммы: появление низконапорного гидроузла оценивалось в 43 миллиарда рублей, дополнительных шлюзов - в 20,5 миллиарда рублей. Правда, в этой сумме не учтены затраты на углубление русла 40-километрового участка Городец-Нижний Новгород.

Гидростройка века

В Волгоградской области акция пройдет возле хутора Бобры - на противоположном от регионального центра берегу. Вместе с волонтерами будет собирать мусор министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Отходы из разных материалов будут складывать раздельно. Как, впрочем, и в других городах - это одно из условий акции.

"Будет соревнование между регионами, кто больше соберет мусора, у кого посты в соцсетях соберут больше откликов, - рассказала "РГ" координатор акции Елена Путинцева. - В Саратове поставили экран, на который будут выводить картинки из других городов. Если в Казани и Нижнем Новгороде проведут уборку с байдарок на самой реке, то в Волгограде такой возможности нет из-за сильного течения. Поэтому акваторию почистят добровольцы в резиновых сапогах с помощью сачков".

Волгоградская область активно участвует в реализации федерального проекта "Оздоровление Волги". "Здесь, - уточнила Елена Путинцева, - запланировано строительство канала для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Это будет крупнейшая гидростройка в России с советских времен".

В самой пойме проводят расчистку русел внутренних протоков, чтобы влага проходила как можно дальше. В 2021 году на территории природного парка запланировано строительство 24 водопропускных сооружений, в 2024 году их общее количество достигнет 72.

Сахарный не растает

Не всем местным жителям нравятся перемены. Например, в поселке Сахарный опасаются, что подъем уровня реки затронет их усадьбы. На место выезжала межведомственная группа, которая обнаружила самовольно возведенную дамбу, перекрывшую проток, соединяющий ерики Судомойка и Сахарный. Селяне говорят, что плотину построили еще в СССР, когда вопросы в этой сфере не регулировались. С тех пор люди поставили тут ряд хозяйственных объектов.

"С начала года мы уже дважды встречались с жителями, - прокомментировал ситуацию зампредседателя облкомприроды Сергей Водолагин. - Разъясняли этапы строительства, в том числе перенос детской площадки и ее строительство на новом месте за счет подрядчика".

Работы, которые ведутся в рамках проекта, позволят восстановить подачу воды в ерик Сахарный, обеспечив ею прилегающие зеленые насаждения на территории лесного фонда. "Но чтобы снять опасения жителей, - сообщил Сергей Водолагин, - в рамках авторского надзора могут быть внесены незначительные изменения в проектную документацию, которые не повлияют на общий конструктив и функционал сооружения. Но для этого необходимы дополнительные изыскательские работы".

Все - на пляж!

В Саратове волонтеры во время марафона "Вода России" уберут мусор на пляже "Городские пески" на острове посреди Волги.

Вместе с горожанами в субботнике будут участвовать председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, директор "Центра развития водохозяйственного комплекса" Минприроды России Илья Разбаш, губернатор Валерий Радаев, актриса и телеведущая Юлия Михалкова. Накануне она обратилась к саратовцам в своем профиле в Instagram.

- Привет, Саратов! Кто со мной на пляж? Не загорать и купаться, а работать - убирать известные городские пески от скопившегося за осень и зиму мусора, - пригласила Юлия горожан присоединиться к субботнику.

В областном министерстве природных ресурсов и экологии корреспонденту "РГ" сообщили, что в уборке пляжа примет участие не меньше 250 добровольцев. Одним из них будет член региональной общественный палаты, можно сказать, уже ветеран уборки волжских остров от мусора, эколог Андрей Крупин.

"Главная проблема для Волги сегодня, в том числе в Саратовской области, это необходимость снижение сброса стоков в реку как промышленных, так и бытовых, - говорит Андрей Крупин. - Есть саратовские предприятия, которые последовательно решают эту проблему. А есть те, которые не имеют такой возможности. Без поддержки федерального бюджета проблему не решить. И очень хорошо, что сейчас по программе "Оздоровление Волги", проходят реконструкцию и строятся очистные сооружения в моногородах Вольске, Хвалынске, в поселке Красный текстильщик".

С тем, что проблема со сбросом неочищенных стоков для Волги сейчас важнейшая, согласна и завкафедрой экологии Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Елена Тихомирова.

"В регионе есть предприятия, - пояснила она, - которые в нарушение природоохранного законодательства в сто и более раз разбавляют свои сточные воды, снижают их концентрацию, а потом без очистки сбрасывают в реку. В результате в Волге мы обнаруживаем различные вредные, токсичные вещества. Работы, которые были начаты по оздоровлению Волги, проводятся в правильном направлении, важно, чтобы они и дальше были продолжены".

Отпустите рыбу в реку

Как отмечают экологи, этот год уже третий подряд маловодный для Волгоградского водохранилища. Как объясняют специалисты, такие периоды фиксируются в течение каждых пятидесяти лет. Нынешнее маловодье уже привело к значительному сокращению рыбных ресурсов. При сбросах воды на гидроузлах икра на мелководье оказывается на воздухе и погибает. В результате взрослая рыба трех-пяти лет отлавливается рыбаками, а восполняется ее поголовье все меньше.

Выращивание и выпуск в реку молоди лишь отчасти может исправить ситуацию. Многое зависит от ответственного поведения рядовых рыбаков, чтобы они не отлавливали еще не подросшую рыбу, отпускали ее обратно в реку.

"Сейчас рыбы мало, но поголовье ее может восстановиться, если мы будем, хоть что-то для этого делать сами", - говорит Елена Тихомирова.

Справка "РГ"

День Волги начали отмечать в России с 2008 года. Сначала - в Нижегородской области. Позже присоединились и другие регионы России. Среди них Волгоградская, Астраханская, Ярославская, Самарская области, Татарстан.

В районе бассейна Волги проживает около 60 миллионов человек, более трети населения России. Сегодня здесь сложилась напряженная экологическая ситуация. Нагрузка на водные ресурсы реки в восемь раз выше, чем в среднем по России. Экологический марафон на Волге в рамках акции "Вода России" пройдет в 15 регионах.