Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии

Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии, сообщает СУ СК РФ по региону.

ЧП произошло в 23:50 по местному времени. Огонь охватил деревянный дом в селе Нылга Увинского района. "К приезду спасателей горение происходило на площади 48 квадратных метров. Произошло обрушение кровли, - со ссылкой на ГУ МЧС пишет РИА Новости. - В 01:00 пожар был ликвидирован".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели шести человек в результате пожара. Обстоятельства произошедшего установят следователи.