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22.05.2021 19:58
Рубрика: Власть

Орский завод готов наладить выпуск продукции для холдинга "Технодинамика"

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Орский механический завод, где выпускается продукция для ВПК и нефтегазового комплекса, может стать площадкой размещения заказов холдинга "Технодинамика". Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на состоявшейся в Москве рабочей встрече с гендиректором АО "Технодинамика" госкорпорации Ростех Игорем Насенковым.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества с оренбургскими предприятиями.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Сегодня в состав холдинга входят 35 российских заводов и НИИ, занимающихся в том числе производством и послепродажным обслуживанием систем и агрегатов авиационного и космического применения.

- В Оренбуржье есть производственные мощности и уникальные специалисты. У региона есть возможности выпускать продукцию спецназначения для военно-промышленного комплекса, - рассказал Денис Паслер.

Одной из таких площадок может стать Орский механический завод. По словам губернатора, предприятие сегодня готово наращивать портфель заказов - производственные мощности это позволяют.

Орский завод известен выпуском широкого спектра стальных и латунных артиллерийских гильз среднего и крупного калибров. Предприятие располагает единственным в стране полным циклом производства латунной гильзы. Кроме того, здесь изготавливают комплектующие к реактивным системам залпового огня. Имеются и мощности для выпуска гражданской продукции: на заводе выпускают нестандартное оборудование для нефтегазового комплекса, баллоны для сжатых газов, огнетушители, запасные части для шагающих экскаваторов - сварные рамы и амортизаторы. Также здесь предоставляет услуги по изготовлению изделий и деталей по чертежам заказчика.

Справка "РГ"

Средняя зарплата на Орском механическом заводе сегодня составляет 37 тысяч рублей, на предприятии трудится 1741 человек. Объем отгруженных товаров собственного производства за 2020 год составил 2,105 млрд рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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