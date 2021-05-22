Студенты Чувашии завоевали 11 наград на "Российской студвесне"

Студенты из Чувашии получили 11 наград в различных номинациях на XXIX фестивале "Российская студенческая весна". Он завершился на днях в Нижнем Новгороде.

Фестиваль является совместным проектом Российского союза молодежи и платформы "Россия - страна возможностей. В этом году в нем приняли участие 3,5 тысячи студентов из 77 регионов. В течение пяти дней они демонстрировали свои навыки и таланты в 10 различных направлениях.

По итогам напряженной борьбы лауреатами фестиваля стали 347 участников. Студенты из Чувашии стали победителями по двум направлениям: "Видео" и "Вокальное", завоевали второе место в танцевальном направлении и удостоились "бронзы" в двух категориях направления "Журналистика".

Кроме того, три участника из республики получили специальные призы фестиваля - два в театральном направлении и один - в журналистике.

По данным министерства образования и молодежной политики региона, в этом году Чувашию на "Российской студенческой весне" представили 132 учащихся. Команда республики стала на фестивале второй по численности.