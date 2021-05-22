В Чебоксарах рассказали о выходе из кризиса агрегатного завода

Чебоксарский агрегатный завод, прошедший процедуру конкурсного управления в рамках стабилизации финансового состояния тракторного концерна, продолжил свою деятельность как новое юридическое лицо. Его запуск, как пояснили в министерстве промышленности и энергетики Чувашии, позволил обеспечить преемственность производственных компетенций и сохранить трудовой коллектив.

Несколько лет назад предприятия тракторного концерна оказались в тяжелом положении из-за накопленных долговых обязательств. На уровне федеральных органов власти был разработан план финансового оздоровления, который охватывал и агрегатный завод.

В минувшем году на предприятии прошли масштабные структурные и организационные преобразования, которые позволили увеличить эффективность производства. В частности, удалось свести к минимуму операционную убыточность.

Кроме того, было создано самостоятельное конструкторское бюро с собственным отделом испытаний, взявшее на себя разработку и освоение новых изделий, а также служба прямых продаж.

В рамках программы концентрации производства на предприятии было оптимизировано складское хозяйство, а в структуру завода включили отдел логистики. Для повышения безопасности и комфорта персонала на рабочих местах проведена специальная оценка условий труда. В результате рост производительности труда за год составил 10 процентов.

В этом году, отметили в министерстве, на предприятии продолжат реализацию проекта концентрации производства, целям которого являются снижение операционных затрат, продолжение роста производительности труда, а также развитие собственного кузнечного производства. Значительные инвестиции предполагаются в освоение передовых технологий по термообработке деталей.

Поставленные производственные задачи требуют новых рабочих рук - в этом году завод планирует дополнительно принять более 150 рабочих по разным специальностям, а также восполнить недостающую численность вспомогательного персонала.