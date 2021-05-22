В Чувашию на День республики пригласят гостей из разных регионов

Новости

Сергей Толчинский: Кайф от матчей, как с Великобританией, есть 19:46
Под Новосибирском в цирке-шапито львица напала на дрессировщика 19:37
Роберт Левандовский побил рекорд легендарного Герда Мюллера 18:46
В Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар 18:45
Экс-директор BBC взял ответственность за скандал с принцессой Дианой 18:16
В РПЦ призвали запретить охоту ради развлечения 18:02
В Петербурге число госпитализированных с COVID-19 выросло на 13% 17:54
Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО 17:41
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ролика Sputnik на YouTube 17:27
Найдена актриса на главную роль в "женском" ребуте "Хищника" 16:17
Десятки тысяч разных штаммов нового коронавируса циркулируют в России 16:16
Великобритания - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 16:15
В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры 16:11
Леди Гага забеременела после изнасилования своим продюсером 16:02
Бочаров займет место в воротах сборной России в матче против британцев 15:55
"Вектор" проводит исследования по трехкратному введению вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 15:48
Марафон "Новое знание" почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров 15:46
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре 15:37
Вышел трейлер 3-го сезона комедии с Дэниелом Рэдклиффом "Чудотворцы" 15:15
У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений 15:12
Захарова пояснила позицию России по совместным с ЕС проектам 14:57
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено 7 домов для обманутых дольщиков 14:42
Названы самые популярные песни "Евровидения" 14:31
Станция "Кунцевская" БКЛ готова на 80% 14:31
Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Петербург 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 19:03

В Чувашию на День республики пригласят гостей из разных регионов

Текст: Сергей Кирсанов
В этом году к празднованию Дня республики в Чувашии будут приурочены сразу несколько мероприятий - всечувашский "Акатуй", фестивали "Родники России", "Русь мастеровая", "Созвездие земляков" и Чебоксарский кинофестиваль. На них прибудут гости из разных регионов России.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

О том, как пройдет главный для республики праздник, на заседании оргкомитета при главе Чувашии рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

- Год 100-летия Чувашской автономной области прошел под девизом "Перле" и стал годом объединения. У чувашского народа есть благородная традиция - Ниме. В этом году в День республики мы открываем новую страницу второго столетия Чувашии и говорим: "Объединились! Действуем!" - "Перле! Ниме!", - рассказала глава минкульта.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашию поступят новые машины медпомощи в сельской местности

В частности, под этим девизом в республике состоится III Чебоксарский международный культурный форум, который станет точкой объединения всех лучших культурных практик. Большой блок мероприятий форума будет посвящен памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

По словам Каликовой, программа празднования в настоящее время еще дорабатывается. В нее войдут мероприятия в районах Чувашии, значимой площадкой станет Шумерлинский район.

Министр подчеркнула, что все фестивали, конкурсы и акции будут проводиться только в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На закрытых площадках заполняемость зала будет на больше 75 процентов, а все участники мероприятий должны будут иметь результат ПЦР-теста.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – территория комфорта

Главное сегодня

Песков прокомментировал новые санкции США против "Северного потока-2"
Мишустин: "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире
Чернышенко: Для увеличения турпотока на Камчатку надо задействовать малую авиацию
В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры
Юрист разъяснил запрет на использование семян петрушки