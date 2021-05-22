В Чувашию на День республики пригласят гостей из разных регионов

В этом году к празднованию Дня республики в Чувашии будут приурочены сразу несколько мероприятий - всечувашский "Акатуй", фестивали "Родники России", "Русь мастеровая", "Созвездие земляков" и Чебоксарский кинофестиваль. На них прибудут гости из разных регионов России.

О том, как пройдет главный для республики праздник, на заседании оргкомитета при главе Чувашии рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

- Год 100-летия Чувашской автономной области прошел под девизом "Перле" и стал годом объединения. У чувашского народа есть благородная традиция - Ниме. В этом году в День республики мы открываем новую страницу второго столетия Чувашии и говорим: "Объединились! Действуем!" - "Перле! Ниме!", - рассказала глава минкульта.

В частности, под этим девизом в республике состоится III Чебоксарский международный культурный форум, который станет точкой объединения всех лучших культурных практик. Большой блок мероприятий форума будет посвящен памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

По словам Каликовой, программа празднования в настоящее время еще дорабатывается. В нее войдут мероприятия в районах Чувашии, значимой площадкой станет Шумерлинский район.

Министр подчеркнула, что все фестивали, конкурсы и акции будут проводиться только в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На закрытых площадках заполняемость зала будет на больше 75 процентов, а все участники мероприятий должны будут иметь результат ПЦР-теста.