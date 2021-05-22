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22.05.2021 20:11
Рубрика: Власть

В Мордовии наладят централизованную систему школьного питания

Текст: Алина Романова (Саранск)
В Мордовии модернизируют систему школьного питания. Помимо обновления пищеблоков, речь идет о создание единой сети производственно-логистических центров, которые будут обеспечивать продукцией мордовских агрохолдингов не только школы, но и другие социальные учреждения.

Об этом заявил врио главы РМ Артем Здунов, выступая на состоявшемся в Москве заседании комиссии Госсовета по направлению "Образование". Мероприятие проходило под председательством помощника президента РФ Игоря Левитина.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Как сообщила пресс-служба главы РМ, заседание было посвящено вопросам обеспечения школьников бесплатным горячим питанием. Лидер региона поделился опытом Мордовии.

В федеральный эксперимент по улучшению организации питания в школах республика активно включилась еще в 2009 году. Этим проектом в регионе было охвачено 50 процентов школ и более 80 процентов школьников. А в ходе республиканской целевой программы "Школьное питание" удалось провести модернизацию материально-технической базы школьных пищеблоков.

Однако сегодня значительная часть оборудования столовых уже требует замены. Поэтому Артём Здунов предложил в рамках программы предусмотреть обновление пищеблоков, а также создать сеть производственно-логистических центров на основе государственно-частного партнерства.

Фото: Александр Кондратюк /РИА Новости
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- Питание в школах должно быть вкусным и качественным. А в регионе пока ещё много жалоб на школьные завтраки и обеды. Контролировать качество и снизить затраты на логистику позволит создание сети производственно-логистических центров, - пояснил лидер региона на своей странице в Instagram. - Они смогут обеспечивать не только школы, но и детсады, больницы и другие социальные учреждения продукцией наших агрохолдингов. Это вкуснее и выгоднее, чем еда на школьном пищеблоке.

По словам Здунова, включиться в пилотный проект регион готов уже в этом году.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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