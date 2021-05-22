В Уфе женщина получила травму при спуске ребенка-инвалида по пандусу

В Уфе следственный комитет начал доследственную проверку по факту травмирования женщины, упавшей при спуске коляски с сыном-инвалидом по пандусу в подземном переходе. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Сообщается, что инцидент произошел в подземном переходе на остановке "Башкирский государственный аграрный университет". Женщина с ее 10-летним сыном-инвалидом, передвигающимся на коляске, спускались по пандусу и упали. Мать получила травмы, ребенок, к счастью, не пострадал. Пострадавшая считает, что ее падение связано с неправильно установленным пандусом: угол его наклона слишком велик и небезопасен для использования маломобильными людьми.

Следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. Эксперты исследуют конструкцию пандуса на соответствие его предъявляемым требованиям и нормам. Также следователи проверят и полноту принимаемых мер должностными лицами администрации Уфы и подведомственными учреждениями по обеспечению доступной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями, подчеркнули в региональном СКР.