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22.05.2021 11:51
Рубрика: Общество

В Ульяновске провели фестиваль красоты

Текст: Ольга Дмитренко (Ульяновск)
Фото: Фонд “Ульяновск - культурная столица” Фото: Фонд “Ульяновск - культурная столица”
Фото: Фонд “Ульяновск - культурная столица”

Фестиваль красоты стал одним из мероприятий культурной программы "Японской культурной волны" в рамках IV Международного форума "Японская весна на Волге".

Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"
В Ульяновске в четвертый раз проходит форум "Японская весна на Волге"

Дамы, посетившие фестиваль, получили знания о трендах продвижения и тонкостях создания фото и видео-контента для соцсетей. Спикером выступила Наталья Юманова, вице-миссис Ульяновск-2017, блогер, создавшая личный бренд с нуля. Она рассказала, как побороть страх перед камерой, вести прямые эфиры и онлайн включения в соцсетях. Также на фестивале прошли мастер-классы по ведению бьюти-бизнеса по-японски, японскому маникюру и современному уходу за ногтями.

Одновременно на второй площадке "Внешняя красота по-японски" раскрыли рецепты красоты и молодости. Участники фестиваля узнали о том, как вырастить и сохранить здоровье и молодость волос, как сделать экспресс макияж и макияж в стиле японского аниме, а также сохранить свежесть и молодость кожи.

Во второй день форума в Ульяновске состоялся деловой завтрак по вопросам российско-японского взаимодействия, лекция о современной японской керамике, а также прошли мастер-классы по созданию аниме и написанию японских иероглифах на эко-сумках.

В то же время, на мастер-классе о деловом этикете за столом переговоров с японцами, который провел заведующий кафедрой востоковедения в МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов, гости форума получили настоящий инсайд: узнали о правилах установления бизнес-контактов с японцами, тактике ведения переговоров, секретах поддержания личных контактов и особенностях менталитета жителей страны восходящего солнца.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Тосихиро Айки: Мы продолжим развивать сотрудничество Японии и России

Для маленьких гостей культурного фестиваля в Ульяновском областном театре кукол показали премьеру - спектакль "Журавлиные перья" по мотивам народной японской сказки. В этом спектакле впервые в ульяновском театре артисты управляли изящными куклами-марионетками.

- Очень рад, что взаимодействие России и Японии не ограничивается работой правительств и дипломатов: в этом плане важную роль играет деятельность частных организаций, общественных активистов и энтузиастов. В настоящее время в России числится порядка 47 отделений общества "Россия-Япония". Каждое из них добровольно реализует проекты объединения россиян с японской культурой, что является ценным активом для Посольства Японии в России и в целом для наших отношений, - прокомментировал Полномочный Министр посольства Японии в России Тосихиро Аики.

IV Международный форум "Японская весна на Волге" продлится в регионе до 22 мая. Программа и новости мероприятия на сайте ulkul.ru.

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Японская весна на Волге

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