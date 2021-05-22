Под Новосибирском в цирке-шапито львица напала на дрессировщика

В городе Мошков Новосибирской области во время представления цирка-шапито львица напала на дрессировщика.

Прибывшая на место бригада медиков доставила пострадавшего в больницу. Мужчина получил небольшие рваные раны, стационарное лечение ему не требуется.

- Никто серьезных травм не получил, пострадал только дрессировщик, ему зашили руку и отпустили домой, - сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Мошковского района.

На опубликованных в соцсетях записях инцидента видно, как вышедшие на арену две львицы сначала играются друг с другом, а затем одна из них бросается на появившегося дрессировщика. После нескольких ударов палкой животное отступило, но через несколько мгновений снова накинулось на мужчину. Помочь ему отбиться от нападения пытались также двое ассистентов, находившихся за ограждением.

По информации ряда местных СМИ, после происшествия руководство цирка решило не привлекать больше эту львицу к выступлениям. Кроме того, в Мошкове запланировано еще одно представление, оно пройдет без участия львов.