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22.05.2021 14:48
Рубрика: Власть

Председатель новосибирского заксобрания наградил сузунских передовиков

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Передовики посевной кампании Сузунского района Новосибирской области получили награды от председателя Законодательного собрания региона Андрея Шимкива и депутата Евгения Покровского. В ходе весенне-полевых работ район занимает лидирующую позицию.
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

Аграрии Новосибирской области бьют многолетние рекорды по ежесуточному севу - на данный момент засеяно свыше 800 тысяч гектаров, почти половина от общего объема запланированных площадей. Ежедневный прирост оценивается в 98-114 тысяч гектаров, хотя региональный минсельхоз закладывал лишь 64 тысячи га в сутки.

Ударные темпы работ не случайны, ведь нынешняя затяжная весна заставила почти на декаду отложить сроки начала полевых работ. Теперь же в полях заняты более 1,2 тысячи сельхозпредприятий из них 56 хозяйств трудятся на территории Сузунского района, которые засеяли уже около 60 процентов площадей, отведенных под зерновые культуры. Всего же посевная площадь района в этом году достигает почти 92 тысяч гектаров.

Лидирующими по темпам работ предприятиями Сузунского района стали акционерные общества "Бобровское" и "Пламя". Не случайно механизаторы именно этих предприятий, добившиеся наиболее значительных результатов, получили награды из рук председателя Законодательного собрания Новосибирской области.

- Бобровка уже не первый год - лидер Сузунского района и Новосибирской области, - отметил Андрей Шимкив, поздравляя передовиков. - Поэтому у вас и семена в порядке, и техника. К сожалению, не хватает таких мужиков по всей области. Низкий вам поклон за то, что вы любите эту землю, за то, что вы ухаживаете за ней. Самое ценное, поверьте, - это такие люди, как вы. Не техника, а вот такие простые нормальные ребята, которые любят свою землю. Умеют за ней ухаживать.

Глава регионального парламента поблагодарил работников за их труд, помимо здоровья, пожелав мелкого и долгого дождя, а в конечном счете - высоких урожаев. К поздравлениям присоединился и депутат заксобрания Евгений Покровский, пообещав аграриям максимальную поддержку со стороны народных избранников.

- Дорогие бобровцы, думаю, что наши усилия, то что мы старались сделать в Бобровке, вы видите, - подчеркнул он. - Это и новая школа, и новые коммуникации, и новый парк. Мы стараемся внести свою лепту в развитие Бобровки. Хотел бы от всей души поздравить вас и в это сложное время, пожелать вам крепкого здоровья, крепкого здоровья вашим семьям.

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