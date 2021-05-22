Кадыров на велосипеде приехал на фестиваль "Шашлык-Машлык"

В Чечне стартовал летний туристический сезон: на центральной площади Грозного открылся международный гастрономический фестиваль "Шашлык-Машлык", сообщает ТАСС. Мероприятие проводится в четвертый раз - в прошлом году его отменили из-за пандемии.

Глава республики Рамзан Кадыров приехал на фестиваль на велосипеде. Он пообщался с гостями и участниками мероприятия, а также сфотографировался с желающими.

Новинками мероприятия стали выставка ретроавтомобилей и конкурс мангалов.

Как рассказал министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев, в этот раз приехало много гостей из других регионов. Так фестиваль стал полноценным объектом событийного туризма.

Все желающие смогли бесплатно продегустировать блюда из мяса, а также посетить концерт с национальной музыкой, мастер-классы от знаменитых поваров и выставку мастеров. Кроме того, несмотря на жаркую погоду - днем на улице температура воздуха достигала 36 градусов - местные жители и туристы поучаствовали в перетягивании каната, жонглировании мячом, поднятии гири и других спортивных состязаниях.