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22.05.2021 21:50
Рубрика: Экономика

Кадыров на велосипеде приехал на фестиваль "Шашлык-Машлык"

Текст: Ирина Белова (Чеченская республика)
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

В Чечне стартовал летний туристический сезон: на центральной площади Грозного открылся международный гастрономический фестиваль "Шашлык-Машлык", сообщает ТАСС. Мероприятие проводится в четвертый раз - в прошлом году его отменили из-за пандемии.

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Глава республики Рамзан Кадыров приехал на фестиваль на велосипеде. Он пообщался с гостями и участниками мероприятия, а также сфотографировался с желающими.

Новинками мероприятия стали выставка ретроавтомобилей и конкурс мангалов.

Как рассказал министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев, в этот раз приехало много гостей из других регионов. Так фестиваль стал полноценным объектом событийного туризма.

Все желающие смогли бесплатно продегустировать блюда из мяса, а также посетить концерт с национальной музыкой, мастер-классы от знаменитых поваров и выставку мастеров. Кроме того, несмотря на жаркую погоду - днем на улице температура воздуха достигала 36 градусов - местные жители и туристы поучаствовали в перетягивании каната, жонглировании мячом, поднятии гири и других спортивных состязаниях.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Развитие туризма в России

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