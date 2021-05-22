На Ставрополье рост стоимости жилья в новостройках превысил 10% за год

В Ставропольском крае рост цен на жилье в новостройках превысил 10 процентов после введения льготной ипотеки в апреле прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности главы регионального министерства строительства и архитектуры Валерия Савченко.

По его словам, на увеличение стоимости повлиял высокий спрос на первичном рынке и повышение цены на строительные материалы. Рост стоимости жилья составляет от 10 до 20 процентов.

Причем к прежним показателям цены уже не вернутся, а окончательные еще не сформировались.

С учетом роста цен трудно определить стоимость условного квадратного метра. Ранее она составляла примерно 35 тысяч рублей в усредненном девятиэтажном доме, а сейчас - около 40 тысяч рублей.

Отметим, что спрос на жилье в новостройках в регионе сохраняется.