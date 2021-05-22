В Беслане школьница пригласила на линейку спасшего ее спецназовца

Несмотря на годы, Беслан до сих пор не может отойти от теракта. Но 16 лет спустя на свой "Последний звонок" в бесланской школе Алена Цкаева пригласила своего спасителя - Эльбруса. И конечно же, он пришел.

Они встретились радом со школой, где должна была вот-вот начаться торжественная школьная линейка. Оба очень улыбались, обнялись, как будто долго не виделись. Аленка - совсем взрослая девушка, выпускница школы, в красивом платье. Эльбрус - мужчина, у которого за плечами чувствуется прожитая жизнь и которому не раз приходилось держать в руках оружие.

В Осетии все мужчины, которые участвовали в спасении заложников в бесланской школе №1, независимо от характера, обладают одной чертой - они не любят публичности и категорически против общения со СМИ. Не любят рассказывать про то, что было тогда в Беслане. Причина в том, что они искренне считают себя виновными в произошедшем: не уберегли жен, матерей и детей. 334 погибших! Если пойти в "Город ангелов", мемориал, где похоронено 186 одних только школьников, унесенных терактом, и где можно онеметь от горя, всматриваясь в портреты на могилах, то осетинских мужчин понимаешь.

Поэтому Эльбрус был немногословен, а с журналистами и вовсе говорить отказался, вежливо извинившись… Он побыл бы еще с Аленой, но слишком пристальное внимание со стороны и выставление чувств на показ - не для них. Они пообщались еще немного о чем-то своем - до торжественной линейки, а потом он ушел. И только выпускнице, ради которой оказался здесь, тихонько и ласково шепнул: "Все у тебя, Аленка, будет хорошо!"

Начался последний звонок школы №8, где учится Алена Цкаева. Выпускники кружились в торжественном вальсе, учителя говорили с трибуны прощальные слова, а ученики - благодарили их за знания, полученные в школе. А потом белые и красные надувные шары, по традиции отпустили в небо…

И все же Эльбрус был очень доволен, что пришел на последний звонок и увидел Аленку - живую, здоровую, полную сил, девушку. Это такое счастье! Потому что… Аспар Дзампаев, 2 годика, Борис Джибилов, 9 лет, Георгий Дауров, 2 годика, Мирануш Григорян, 10 лет, Таймураз Дауров, 7 лет, и еще многие, многие, многие - это те, кто навсегда остались в том спортзале, где террористы держали заложников. И им никогда уже не стать взрослыми.

Поэтому, видя Аленку, можно плакать. Она жива - и смысл этих слов поймет только тот, кто лично пережил трагедию в Беслане.

16 лет назад, 2 сентября 2004 года, Эльбрус с автоматом и в бронежилете спецназа, увешанный запасными обоймами, подошел к захваченной террористами школе в составе группы, которую возглавлял Руслан Аушев (президент Республики Ингушетия в 1993 - 2001 годах). В результате переговоров из школы удалось вывести 11 женщин с грудными детьми. Эльбрусу передали маленький комочек - шестимесячную девочку, совсем крошку. И она почему-то сразу вцепилась в него ручонками, но не заплакала. Потом под прицелом террористов они вернулись, и Эльбрус отнес девочку в администрацию Беслана. Именно в этот момент, по пути, его и сфотографировали - с ней на руках.

Позже стало известно, что Фатима Цкаева, мать Алены, была вынуждена отдать свою шестимесячную дочь, чтобы крошку вынесли из школы. Саму Фатиму с еще двумя ее детьми - шестилетней Кристиной (она шла в первый класс) и трехлетним Махаром - террористы не выпустили. Уже на следующий день, 3 сентября, Фатима и Кристина погибли под обломками рухнувшей на спортзал школы. Перед этим мать успела вытолкнуть в разбитое окно Махара и еще кого-то из чужих детей, крикнув им: "Бегите!" Благодаря этому мальчик остался жив.

Когда Эльбрус принес Алену в администрацию Беслана, кто-то нашел одеяло и девочку завернули в него. Спецназовец (он служил в отряде быстрого реагирования ГИБДД Северной Осетии) очень переживал за малышку, но ему надо было возвращаться обратно к школе. И в этот момент шестимесячная Алена, за все время не проронившая ни звука, громко расплакалась - она не хотела, чтобы он уходил. И долго его не отпускала.

По словам друзей Эльбруса Гогичаева, он потом никак не мог забыть этот эпизод. Даже ночью было не до сна - думал, как она, где? Узнав, что мама малышки погибла, спецназовец хотел взять Алену в свою семью. Но потом выяснилось, что отец, Руслан Цкаев, забрал крошку домой в тот же день. Правда, в царившей неразберихе родственники нашли малютку с большим трудом. Дело в том, что в списке выживших Алену записали не как Цкаеву, а как Пушкину. И понадобилось время, чтобы семья догадалась: Пушкиным за кудрявую голову все друзья называли Руслана, отца Алены. Поэтому в спешке ей и дали такую "фамилию".

Время никогда не останавливается. Вот Аленке уже исполнился годик. А вот, в сентябре 2011-го, пришла пора и ей отправляться в первый класс. Ровесница теракта, о самом теракте она узнала только когда пошла в школу. А как погибли ее мама и старшая сестра, взрослые так и не смогли ей рассказать. После случившейся трагедии осиротевшая семья пережила многое, а выжившему, но все досконально помнившему маленькому Махару понадобилась долгая реабилитация, чтобы он перестал просыпаться от ночных кошмаров.

Спустя годы у Руслана появилась новая семья. У Аленки появились еще один братик, Георгий, и сестричка - Кристина. Последнюю назвали так в память о ее сестре, погибшей вместе с мамой Фатимой в школе №1.

После теракта Эльбрус и Алена впервые встретились в 2010 году, спустя шесть лет. Спецназовец, к тому времени побывавший в горячей точке - в Цхинвале во время нападения Грузии в 2008 году, переживал и делился с друзьями: "Очень хочу ее увидеть, да боюсь вспоминать весь тот ужас". Но встреча прошла хорошо, он, как и в первый раз, бережно обнимал девочку, даря ей тепло. Потом они встречались и общались еще много раз, и Алена стала называть его "дядя Эльбрус". Но в тот день он впервые сказал ту же фразу, что и на нынешнем последнем звонке: "Все у тебя, Аленка, будет хорошо!" Простые слова с бесконечным смыслом.