В Северной Осетии создадут уникальную горную экотропу

В горах Северной Осетии на средства выигранного гранта в миллион рублей в 2022 году появится экотропа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального отделения Русского географического общества, ректора Северо-Осетинского госуниверситета имени К. Л. Хетагурова Алана Огоева.

По его словам, это позволит туристам познакомиться с уникальной природой Горной Дигории. Таким образом, в республике удастся создать инфраструктуру экологического туризма.

Напомним, примерно четвертая часть Северной Осетии расположена в зоне особо охраняемых природных территорий, где экологические тропы сохранили дикую природу и редкие исчезающие виды флоры и фауны.