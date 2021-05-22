Донецкий театр им. Бровуна показал в Санкт-Петербурге "Ромео и Жанетта"

В Северной столице завершился XXIII международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии "Встречи в России".

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна представил петербургской публике новый спектакль "Ромео и Жанетта" по пьесе Жана Ануя. В постановке приглашенного российского режиссера Сергея Бобровского.

Корреспондент "РГ" встретилась с генеральным директором-художественным руководителем театра Натальей Волковой. Она - режиссер, экономист, политик, депутат Народного Совета ДНР (возглавляет комитет по образованию, науке и культуре), председатель Союза театральных деятелей ДНР, член Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. Ее отец - Марк Бровун - народный артист Украины, работал в этом театре с 1976 года, а директором стал в 1987 году. Дочь заняла кресло отца в 2012 году, после его ухода из жизни. Хотя в юности мечтала вовсе не об административной должности в театре, а об актерской.

Большинство границ все еще закрыты, и очень ценен приезд в Россию, Петербург театров из-за рубежа.

Наталья Волкова: Для нас не закрыты, Россия нам помогает - мы можем передвигаться. Закрыты наши границы с Украиной. В Петербург мы приехали из Тамбова, где были почетными гостями Рыбаковского театрального фестиваля, с этим же спектаклем. И, извините за нескромность, произвели фурор. Награждены премией имени Державина "За сохранение традиций театральной школы". Актер Максим Селиванов, исполнитель роли Люсьена, удостоен сразу трех наград: премии "За любовь и веру" имени Архиепископа Луки, премии "Признание" имени Рыбакова, а также премии Союза театральных деятелей России "Надежда Союза". И приглашен участвовать в Международной летней театральной школе.

"Ромео и Жанетта" - спектакль новый. Почему выбрали именно его для фестиваля?

Наталья Волкова: Здесь все сошлось: хорошая работа режиссера и актеров, лаконичная сценография. Спектакль любим дончанами, и мы хотели проверить реакцию другого зрителя, услышать мнения столичных критиков. На "Встречи в России" мы уже приезжали. В 2017 году показывали спектакль "Навсегда-навсегда…" по пьесе Ксении Драгунской.

Расскажите, как вы живете. В нелегкие для вашей республики дни люди не перестали ходить в театр?

Наталья Волкова: Не перестали. Загрузка залов - 97-98 процентов. Цены на билеты не поднимаем - они должны быть доступными для зрителей.

Мы работаем на шести сценах. Недавно нам передали старинный особняк в центре города - "Театр братьев Тудоровских", первый Юзовский театр (Донецк прежде назывался Юзовкой). Наше правительство помогло в реконструкции исторического здания, мы своими силами сделали ремонт, теперь там две площадки - зал на 250 мест и Гостиная.

У вас в репертуаре более 60 спектаклей...

Наталья Волкова: Когда Марк Бровун пришел работать в театр (тогда украинский), была разработана программа - по созданию репертуара, улучшению материально-технической базы. Более 30 лет он работал в театре, создал труппу, состоящую из артистов драмы, артистов-вокалистов, балет, оркестр. Он мечтал о многофункциональном коллективе, где вокалисты могли бы петь, танцевать и играть драматические роли.

Мы можем поставить мюзикл любой сложности, не привлекая к постановке музыкантов, актеров со стороны. У нас сильные аранжировщики и композиторы. Живой оркестр, только живое исполнение вокалистов. Хорошая аппаратура - звуковая и световая. Все на высоком уровне. Поэтому композитор Алексей Рыбников дал нам разрешение на постановку его рок-оперы "Юнона и Авось".

Кроме того, мы каждый год выпускаемся сказку для детей - несмотря на то, что в городе работают ТЮЗ и Театр кукол. Считаем, что надо с юного возраста приучать зрителей к театру. У нас есть своя школа-студия, несколько выпускников уже поступили в ведущие театральные вузы Москвы и Петербурга. Набрали актерский курс в университете - в дальнейшем сможем пополнить свою труппу и труппы наших коллег.

Многое делаем для того, чтобы сохранить театральное искусство. В МДТ работают пять режиссеров, три художника, три композитора. Мы сохранили уникальных специалистов старой школы - бутафоров, декораторов. Театр-фестиваль "Балтийский дом" помогает нам, если нужно - присылает своих специалистов или приглашает на обучение наших.

Конечно, придумываем и разные социальные программы. Например, после вечерних спектаклей бесплатно развозим зрителей на автобусах. Ездим по республике. Делаем это постоянно - не все ведь могут попасть в Донецкий театр.

Наверное, были и потери - из-за обстановки в республике?

Наталья Волкова: Немного актеров уехало, 95 процентов коллектива осталось. И репертуар мы сохранили.

Есть ли возможность выезжать на гастроли за пределы ДНР?

Наталья Волкова: Уже совсем скоро, 17 июня, мы будем участвовать в театральном фестивале "У Троицы" в Сергиевом Посаде, 26 и 27-го - играем в Севастополе рок-оперу "Юнона и Авось". 9 июля нас ждут в Керчи, артисты-вокалисты театра получили приглашение участвовать в Международном фестивале-конкурсе национальной песни "Красная гвоздика" имени Кобзона, наш коллектив представит песни о Донбассе.

Мы, как и все, были закрыты во время пандемии. Перешли в онлайн-формат. Даже сняли фильм-спектакль "Требуется дворник" по рассказу Зощенко "Неудачный день". Как могли, выходили из положения. На площадке во время съемок находилось не более трех человек: режиссер, оператор, актер. Артисты не встречались с партнерами. В Сети было более 260 тысяч просмотров, пока мы сидели дома.

За день до объявления запрета на массовые сборы людей у нас должна была состояться премьера "Ромео и Жанетты". Артисты сыграли перед худсоветом, в финале они плакали от переизбытка чувств - потому что все получилось. А у меня катились слезы от того, что я должна была сказать им, что завтра спектакля не будет.

А к вам в город едут?

Наталья Волкова: Да, это не движение в одну сторону - и к нам едут. Через "Русский Центр" в Донецк приезжают коллективы с различными программами. Возобновились коммерческие гастроли.

Какие театры сейчас работают в городе?

Наталья Волкова: Академический театр оперы и балета имени Соловьяненко, наш МДТ, ТЮЗ (теперь он называется "РАМТ" - Республиканский академический молодежный театр) и кукольный. Сейчас разрешено не более 75 процентов зрителей в зале.

2021-й объявлен в ДНР Годом русской культуры. Как ваш театр откликнулся на это событие?

Наталья Волкова: Русская классика во все времена любима, пользуется популярностью у зрителей. У нас с большим успехом идут "Игроки" Гоголя, настоящий хит. Есть спектакль-долгожитель "Три шутки" по пьесам Чехова, отметили 200-й показ вот в мае. Чеховский "Вишневый сад" в постановке Сергея Бобровского - один из самых рейтинговых спектаклей, получивший несколько наград на фестивалях. Недавно мы выпустили премьеру - "Наливные яблоки" по пьесе Островского "Правда -хорошо, а счастье лучше".