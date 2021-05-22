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22.05.2021 16:51
Рубрика: Общество

Старая Русса получила статус "самого красивого городка России"

Текст: Марина Ледяева

Город-курорт Старая Русса в Новгородской области вошел в официальный список "самых красивых городков России". В честь этого события в Александровском сквере провели торжественную церемонию.

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Как сообщило правительство региона, в сквере установили памятный знак Ассоциации самых красивых деревень и городков России, который свидетельствует о новом статусе Старой Руссы. Место выбрано не случайно: здесь начинается пешеходный туристический маршрут по исторической части города.

В этот же день его жителям и гостям представили новую авторскую экскурсию под названием "Маленький город большого писателя". Ее разработали к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, который написал в Старой Руссе романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения.

Накануне нового курортного сезона руководители города и Старорусского района подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией самых красивых деревень и городков России. Это поможет привлечь в город-курорт туристов при поддержке Ростуризма и экспертов аналогичной международной ассоциации.

Статус "самых красивых" получают населенные пункты с выдающимся историко-культурным и природным наследием. Преимуществом также считается наличие туристической инфраструктуры. Старая Русса стала 23-м населенным пунктом в российском списке и пятым из городов.

Старая Русса впервые упоминается в летописи 1167 года, но исследователи уверены, что появилась она раньше. Туристов в город привлекают многочисленные памятники истории и культуры - ансамбль Спасо-Преображенского монастыря XII века, Георгиевская церковь XV века, Воскресенский собор XVII века и другие.

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