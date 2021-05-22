В Калининграде задержан мужчина, осквернивший братскую могилу

В Калининграде сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, которому вменяют надругательство над местами захоронения. Накануне местный житель попал в объективы камер видеонаблюдения во время справления нужды на братскую могилу советских воинов в микрорайоне Чкаловск.

Как сообщает следственный комитет по Калининградской области, мужчина неоднократно судим. Сейчас с ним общаются следователи.

В прокуратуре Калининградской области отмечают, что изначально видеозапись с поступком мужчины появилась в социальных сетях. Пользователи были возмущены.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В надзорном ведомстве отмечают, что с большой вероятностью следствие будет ходатайствовать об аресте.