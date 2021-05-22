В Петербурге 89 музеев подготовили программы к "Ночи музеев"

В Петербурге вечером 22 мая стартует "Ночь музеев". В ней будут участвовать 89 музеев, галерей и выставочных залов. Посетителей просят приходить по сеансам.

"Ночь музеев" в Петербурге традиционно была общегородским праздником. До пандемии во время акции даже не закрывалось метро, чтобы познакомившиеся с экспозициями горожане и туристы могли свободно перемещаться.

В прошлом году из-за пандемии акция прошла онлайн. В этот раз посетителей в музеи пустят, но с ограничениями.

В частности, желающим попасть на акцию необходимо заранее приобрести билет. При покупке необходимо указать, в какие музеи и на какое время собирается пойти посетитель. В ряде культурных учреждений билеты на "Ночь музеев" уже закончились. Например, раскуплены все сеансы в Ленинградский зоопарк. В прошлые годы в "Ночь музеев" посетители могли попасть во внутренние помещения с экскурсией. В этом году из-за непростой эпидемической ситуации все знаковые мероприятия продут на улице. Посетители увидят как кормят тигров, приматов и енотов, а также узнают, как выгуливают альпак и сурикатов.

Еще есть шанс попасть в Суворовский музей. Посетителей ждут экскурсии, мини-концерты. В частности, прозвучит духовная музыка в хоровом исполнении, военные марши от духового оркестра Консерватории, выступит казачий ансамбль. А в музейном саду выступят реконструкторы, представляющие эпохи Александра Невского и Петра I.

А в Музее железнодорожного транспорта можно будет услышать, какие звуки окружали машиниста в будке паровоза, дежурного в локомотивном депо, рабочего в ремонтном цехе, прозвучат и музыкальные "шарманки".

В Музее есть настоящий поворотный круг. В "Ночь музеев" возле него выступит пианист Евгений Григорович. В концертной программе значится несколько номеров на необычном музыкальном инструменте - бутылофоне. На нем сыграет музыкант Федор Григорьев.

Акция продлится до шести утра, но многие музеи по традиции закроют свои двери в 23.00. Между музеями будут курсировать бесплатные автобусы.