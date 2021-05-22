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22.05.2021 19:12
Рубрика: Происшествия

Чудом спасшийся рабочий рассказал "РГ" свою версию ЧП в коллекторе

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
"РГ" разыскала рабочего, чудом спасшегося от гибели в коллекторе в Ростовской области. Слесарь очистных сооружений таганрогского Водоканала Александр Степанов из Дмитриадовки не может поверить в гибель 11 своих коллег. Опытный рабочий рассказал свою версию произошедшего, хоть и не может утверждать, что все было именно так.
Фото: Елена Мелихова/РГ Фото: Елена Мелихова/РГ
Фото: Елена Мелихова/РГ

- Не верю, что такое могло случиться. Я ж всех этих ребят знал, были как одна семья, - едва сдерживает слезы 58-летний Александр Степанов. - Если бы мы не уехали, неизвестно, чем бы для меня закончилась эта история. Теперь 21 мая буду считать своим вторым днем рождения. Бог меня отвел!

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
СК завел дело после гибели рабочих в коллекторе в Ростовской области

Новость о трагедии на очистных сооружениях в Дмитриадовке Неклиновского района Ростовской области, в которой одиннадцать его коллег погибли и семеро пострадали, застала Александра в Адыгее. В тот день он и сам мог быть на смене, но накануне взял отгул: супруга Валентина, с которой они вместе уже 33 года, настояла. И когда произошла беда, пара находилась в храме.

- Сперва, когда мне позвонили, подумал, что это розыгрыш, злая шутка. Но потом у меня волосы просто встали дыбом… В тот день ожидалась плановая замена задвижки в машинном отделении - по сути рядовое дело. Но, если честно, именно эту задвижку никогда раньше не меняли.

Задвижку, которой перекрывается труба-двухсотка с технической водой, планировали заменить давно. Обычно на смене круглосуточно дежурят в одном помещении два человека. При необходимости привлекаются еще.

- Как было все на самом деле, я не знаю. И могу только предполагать, - продолжает опытный слесарь. - Скорее всего, ожидалось, что замена займет не больше минуты. Воду откачали, и труба в тот момент была пустой. А когда сняли задвижку, оттуда хлынули пары сероводорода. Коллеги стали терять сознание, не успев поставить новую задвижку. Тем временем из трубы полилась техническая вода, и они утонули.

Фото: Елена Мелихова/РГ

Почему там было столько людей? Все работы с канализацией сопряжены с опасностью, и их никогда не выполняют по одному-два, особенно такие сложные. Вопрос - почему не были предприняты меры безопасности, и сотрудники в том самом отделении находились без средств индивидуальной защиты? Будь они в противогазах, не было бы столько жертв...

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области

Среди погибших - 60-летняя руководительница очистных сооружений с огромным стажем Раиса Гаврилова. О ней говорят как о грамотном и очень опытном сотруднике, прошедшем все этапы работы на предприятии и знавшем о специфике отрасли все от и до.

- Требовательная, строгая, справедливая. Она была всегда на передовой. Вместе с рабочими она в то утро спустилась в коллектор. В то время как раз должна была быть пересменка, дневная смена прибыла, ночная еще не уехала. Да вроде бы еще бригаду из Таганрога вызвали на помощь…

Погибли четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Поисковые работы тел погибших сотрудники МЧС проводили в течение нескольких часов из-за того, что они ока-зались под водой. В Ростовской области 22 мая было объявлено днем траура.

После гибели рабочих на очистных сооружениях возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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