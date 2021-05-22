В Крым прибыла первая с начала пандемии делегация из Германии

В рамках народной дипломатии в Крым прибыла большая делегация из ФРГ. Это первый такой визит с момента начала пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости глава комитета Государственного совета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В состав делегации вошли 25 человек, прибывающих на полуостров двумя группами. Целью визита является знакомство с жизнью в российском Крыму. Гости из Германии встретятся с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым, побывают в Ялте и Севастополе, познакомятся с международным детским центром "Артек", смогут пообщаться с местными жителями на улицах крымских городов. Также в рамках визита запланирован товарищеский футбольный матч.

Проект народной дипломатии, существующий на протяжении вот уже семи лет, действует под девизом "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". За это время в республике побывали десятки делегаций из США, Германии, Франции, Италии, Израиля и множества других стран. Главная цель народной дипломатии - развеять мифы о Крыме, дать возможность гражданам других стран самим увидеть, как живет полуостров и крымчане в составе России, что думают здесь люди, был ли их выбор осознанным во время референдума 2014 года. Большинство гостей отмечают колоссальные перемены в жизни республики, которые видны во множестве инфраструктурных проектов, реализуемых в Крыму за последние семь лет.