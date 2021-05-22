В Крым прибыла первая с начала пандемии делегация из Германии

Новости

Вышел трейлер 3-го сезона комедии с Дэниелом Рэдклиффом "Чудотворцы" 15:15
У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений 15:12
Захарова пояснила позицию России по совместным с ЕС проектам 14:57
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено 7 домов для обманутых дольщиков 14:42
Названы самые популярные песни "Евровидения" 14:31
Станция "Кунцевская" БКЛ готова на 80% 14:31
Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Петербург 14:26
"Вектор" подаст в ВОЗ заявку на одобрение вакцины "ЭпиВакКорона" 14:19
В Совфеде объяснили смысл новых санкций против "Северного потока-2" 13:43
Толчинский и Кузьменко вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккею 13:32
Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом 13:17
Генри "Ведьмак" Кавилл сыграет в перезапуске "Горца" 13:15
Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России 13:07
В Калининграде задержан мужчина, осквернивший братскую могилу 13:07
Мишустин: Зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками 12:08
Мишустин: Наша научная школа не была полностью утеряна 12:00
Мишустин рассказал о роли общества "Знание" в его жизни 11:56
В Газу прибыли первые колонны с гуманитарной помощью 11:24
Оперштаб: Еще 2428 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:18
Россияне назвали поводы для радости на работе 11:03
В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех 10:51
Кабмин утвердил программу поддержки российских вузов "ПРИОРИТЕТ-2030" 10:47
Марсоход "Чжужун" приступил к исследованию Красной планеты 09:30
До 11 увеличилось число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом 08:52
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения "Бостону" 08:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 15:01
Рубрика: Власть

В Крым прибыла первая с начала пандемии делегация из Германии

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Александр Полегенько/РИА Новости Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

В рамках народной дипломатии в Крым прибыла большая делегация из ФРГ. Это первый такой визит с момента начала пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости глава комитета Государственного совета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Фото: iStock
В Крыму оценили законопроект США о "непризнании аннексии полуострова"

В состав делегации вошли 25 человек, прибывающих на полуостров двумя группами. Целью визита является знакомство с жизнью в российском Крыму. Гости из Германии встретятся с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым, побывают в Ялте и Севастополе, познакомятся с международным детским центром "Артек", смогут пообщаться с местными жителями на улицах крымских городов. Также в рамках визита запланирован товарищеский футбольный матч.

Проект народной дипломатии, существующий на протяжении вот уже семи лет, действует под девизом "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". За это время в республике побывали десятки делегаций из США, Германии, Франции, Италии, Израиля и множества других стран. Главная цель народной дипломатии - развеять мифы о Крыме, дать возможность гражданам других стран самим увидеть, как живет полуостров и крымчане в составе России, что думают здесь люди, был ли их выбор осознанным во время референдума 2014 года. Большинство гостей отмечают колоссальные перемены в жизни республики, которые видны во множестве инфраструктурных проектов, реализуемых в Крыму за последние семь лет.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Мишустин: "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире
Чернышенко: Для увеличения турпотока на Камчатку надо задействовать малую авиацию
Стоимость красной икры в России достигла десятилетнего максимума
Юрист разъяснил запрет на использование семян петрушки
В Минэнерго опровергли возможность возникновения дефицита бензина
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы