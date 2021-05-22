Уральский подросток утонул во время купания на диком пляже

- При купании на "диком" пляже, без присмотра взрослых, юноша нырнул и больше не вынырнул. Прибывшие на место спасатели-водолазы поисково-спасательного отряда города Каменск-Уральска нашли и подняли на поверхность тело погибшего, - описали ситуацию в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Жителям сотрудники ведомства напоминают: купаться безопасно только на освидетельствованных пляжах, где проверено дно и дежурят спасатели. К слову, в регионе таких мест они не называют. Дети при этом должны надевать специальные надувные жилеты и нарукавники, чтобы не утонуть, и находиться в поле зрения родителей.

- Сейчас следственным отделом по Каменск-Уральскому СК по Свердловской области проводится доследственная проверка. Для выяснения точной причины смерти юноши организована судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются местные жители. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение, - сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Трагедию нашей редакции прокомментировал также пресс-секретарь регионального ГУ МВД России Валерий Горелых: "Подросток на учете в ПДН не состоял, воспитывался в неполной семьей - матерью. Он имел серьезное заболевание, которое могло повлиять на исход из-за резкого перепада температур воздуха и воды в момент погружения".

Работники МВД еще раз заострили внимание на необходимости усилить профилактическую работу с детьми и их законными представителями. В частности, поручили всем руководителям территориальных ОВД создать мобильные группы по взаимодействию с иными субъектами профилактики для проведения регулярных рейдов по местам возможного нахождения детей в жаркий период времени на водоемах.