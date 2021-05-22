В уральском вузе для горняков открыли лабораторию 3D-печати и робототехники

Непрекращающийся стук и гудение машин - на кафедре одного из старейших вузов Урала открыли лабораторию 3D-печати и робототехники, где уже проходят практику студенты. В Горном университете оборудовали место, чтобы научить их самостоятельно делать прототипы на основе пластика - от шестеренок до целой буровой установки. Впрочем, со временем там собираются печатать также металлические изделия.

Как говорит создатель и руководитель лаборатории, аспирант УГГУ Магомед Абдулкаримов, на кафедре горных машин и комплексов этот центр появился неслучайно. Еще, будучи студентом, он хотел собрать прототип ветрогенератора. Ручная сборка по качеству была хуже, тогда юноша заказал комплектующие для 3D-принтера, соорудил его по видеоурокам и напечатал лопасти. Идея механика прижилась на родном факультете.

- В лаборатории студенты старших курсов, магистранты и аспиранты могут проектировать горные машины в компьютерной программе и запускать составные части в печать. Кроме того, мы будем работать на фрезерном станке, который придает форму деталям по заданным параметрам, и создавать промышленных роботов. Для подобных целей 3D-принтеры уже используют многие компании, - делится планами Магомед.

Сейчас в маленьком научно-производственном цехе вуза работает семь 3D-принтеров разного диаметра. Кстати, на первом лаборант напечатал крепежные элементы для остальных принтеров, шесть из которых собрал вручную. Маленькие крепежи печатаются около суток, а крупные, например, тело робота - три дня. Несколько принтеров предназначены для более тонкой работы, фотополимерной печати редукторов, шестеренок и т.д.

- Интересно, что 3D-принтер потребляет столько же электроэнергии, сколько подключенный к розетке компьютер, его датчики регулируют степень нагрева. Можно безопасно печатать установки по несколько дней и даже представлять их в качестве дипломной работы. В ходе практики студенты осваивают навыки моделирования, сборки, проектируют уникальные характеристики продукта, - отмечает руководитель лаборатории.

К слову, ее открытие приурочено к Уральской горно-промышленной декаде - научно-производственного форума, которая проходит в Екатеринбурге в 19-й раз. УГГУ организует мероприятие для ученых, бизнеса и молодежи при поддержке Минобрнауки РФ и Правительства Свердловской области. Оно продлится до 29 мая: научные конференции, инженерные олимпиады для студентов, школьников завершатся Форумом всех поколений Горного.