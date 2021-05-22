Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ролика Sputnik на YouTube

Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с видеозаписи интервью телеканала Sputnik France с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом, сообщили в ведомстве.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью корреспондента российского СМИ Sputnik France с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, ранее стало известно, что размещённый на официальном канале Sputnik France на YouTube материал заблокирован администрацией видеохостинга. В интервью освещались проблемы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ее последствиями и ограничительными мерами, введенными правительством Франции.

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административного штрафа до одного млн рублей, отметили в Роскомнадзоре. При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафов увеличится до трёх млн рублей.

Ранее телеканал Sputnik France сообщил о блокировке на Youtube видеозаписи интервью с Идриссом Аберканом.