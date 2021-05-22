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22.05.2021 11:03
Рубрика: Общество

Россияне назвали поводы для радости на работе

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 11 процентов или примерно каждый десятый россиянин считает день получения премии лучшим в работе. Чуть меньше - 10 процентов - радуются на работе тогда, когда они достигли высоких показателей в своем деле. Таковы итоги социологического опроса сервиса по поиску работы Superjob, публикуемые на сайте сервиса.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Один из главных выводов исследования - ограничения, связанные с пандемией коронавируса, вовсе не мешают людям получать радость от или на работе. Помимо дня получения премии и достижения личных высоких показателей, примерно 6 процентов отметили, что "каждый рабочий день бывает по-своему прекрасен". Еще 5 процентов заметили, что дни корпоративных мероприятий, предпраздничных дней, праздников и иных торжественных мероприятий они тоже выделяют среди лучших рабочих дней.

Есть и те, кто радуется переменам, вызванным пандемией. Около 3 процентов сообщили о том, что самым лучшим для них стал день перевода на дистант, еще 3 процента - когда уходят в отпуск. Столько же опрошенных - 3 процента - радуются получению Почетной грамоты за достижения в труде, размещению их фотографии на доске почета или просто о теплых словах руководителя и коллег в свой адрес.

День завершения сложного дела или рабочего проекта называют лучшим днем чуть более 2 процентов опрошенных, еще 2 процента таким считают день своего рождения, отмеченный в кругу коллег. 15 процентов назвали другие поводы для радости на работе - профессиональные праздники, повышение в должности, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение зарплаты.

О том, что в течение последнего года у него совсем не было хороших рабочих дней, сообщил каждый четвертый опрошенный или 25 процентов.

Общество Соцсфера Социология

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