Ростуризм: Продажи путевок с детским кешбэком завершатся 31 августа

Продажи путевок с детским кешбэком стартуют 25 мая и продлятся до 31 августа, сообщили журналистам в Ростуризме. При этом, поездку можно совершить до 15 сентября.

"Окно продаж программы начинается с 25 мая и продлится до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября", - сообщили в Ростуризме.

Полный список участников и предложений будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в разделе "Детские лагеря".

Там можно будет выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора, уточнили в ведомстве.

По условиям программы путевку можно купить в стационарный лагерь и оплатить ее нужно картой "Мир". На нее вернется 50% стоимости покупки.