Ростуризм: Продажи путевок с детским кешбэком завершатся 31 августа

Продажи путевок с детским кешбэком стартуют 25 мая и продлятся до 31 августа, сообщили журналистам в Ростуризме. При этом, поездку можно совершить до 15 сентября.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Окно продаж программы начинается с 25 мая и продлится до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября", - сообщили в Ростуризме.
Полный список участников и предложений будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в разделе "Детские лагеря".
Там можно будет выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора, уточнили в ведомстве.
По условиям программы путевку можно купить в стационарный лагерь и оплатить ее нужно картой "Мир". На нее вернется 50% стоимости покупки.