РПЦ: Памятник первому экзарху Беларуси появится в Минске

Памятник первому патриаршему экзарху Беларуси митрополиту Филарету (Вахромееву) будет установлен в Минске. Он встанет у Свято-Духова кафедрального собора. Об это сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

Так же в сообщении РПЦ отмечается, что в ходе недавнего совещания, посвященного развитию Минска, мэр города представил президенту Беларуси Александру Лукашенко проект памятника. Президент проект одобрил.

В Русской православной церкви особо выделяют то, что при митрополите Филарете в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии страны, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Благодаря его усилиям свою деятельность возобновила Минская духовная семинария, были учреждены Минская духовная академия, духовное училище, школа катехизаторов.

По инициативе митрополита Филарета в церковный календарь был внесен новый праздник "Собор белорусских святых". Так же, благодаря инициативе и настойчивости митрополита постепенно были учреждены или восстановлены церковные празднования в честь всех белорусских святых. Среди них - преподобная Евфросиния Полоцкая, святитель Кирилл Туровский, святитель Георгий Конисский. Еще в историю Белоруссиии митрополит Филарет вошел благодаря тому, что организовал перевод книг Священного Писания на современный белорусский язык.

Справка "РГ"

Митрополит Филарет скончался 12 января 2021 года на 86-м году жизни. Первый патриарший экзарх всея Беларуси погребен на малом братском кладбище за алтарем Крестовоздвиженского храма Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.