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22.05.2021 20:41
Рубрика: Культура

Сегодня состоится финал "Евровидения": где смотреть и во сколько

Текст: Александр Алексеев
Финал главного песенного конкурса Европы состоится в субботу вечером, в Роттердаме. Представительница России Манижа выйдет на сцену под 5-м номером. Начало прямой трансляции - в 22.00 по московскому времени на Первом канале.

Накануне финала Манижа участвовала в репетициях на Ahoy Arena, как и другие участники вновь проходила тестирование на COVID-19… И рассказала о том, чего она больше всего боится на "Евровидении". А также - за кого сама болеет на конкурсе.

Фото: Eurovision Song Contest
Букмекеры "Евровидения" понизили ставки на Манижу после второго полуфинала

- Я не огорчусь, если победит кто-то другой, - сообщила журналистам Манижа, - Но меня очень огорчит возможная предвзятость при выставлении оценок артистам. Хочу, чтобы конкурсантов оценивали по тому, как они люди и какие у них песни, а тема политики пусть остается в стороне.

А потом призналась в своих предпочтениях:

- Мой фаворит на конкурсе - Gjon"s Tears (под таким псевдонимом выступает 22-летний певец из Швейцарии, этнический албанец Джон Мухарремай, чье имя по-албански пишется именно как Gjon, а слово tears в переводе с английского означает слезы, - Прим. "РГ".). Я в него очень верю, потому что он чистый, он - очень настоящий. Я это чувствую! Потому что все остальные - это постановочные шоу и образы. А в нем есть ирония…

Кстати, многие зарубежные фанаты похвалили наряд Манижи, назвав его "причудливым платьем на колесиках", а один из них высказался еще более неожиданно: "Россия уже победила только благодаря трюку с платьем"…

Кто из конкурсантов "Евровидения" похвалил Манижу

Благосклонные слова о певице уже успели сказать Альбина из Хорватии, австралийка Монтень, солист литовской группы Roop Вайдотас Валюкявичюс.

Между тем

В прошлые годы высшие оценки в 12 баллов участникам из России чаще всего ставили в Азербайджане, Израиле, Армении, Эстонии и Беларуси. Впрочем, три последние из названных стран в финале участвовать не будут. Стабильно высокие оценки мы чаще всего получали и от Греции, Латвии, Сербии, Германии, а вот от Великобритании или, например, Бельгии и Польши - почти никогда. Фактически даже независимо от того, кто представлял на конкурсе нашу страну…

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" Музыка с Александром Алексеевым

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