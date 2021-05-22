Стоимость красной икры в России достигла десятилетнего максимума

Цены на красную икру выросли на треть за год и достигли десятилетнего максимума.

Так, в апреле 2021 года, по данным Росстата, килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей, что на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, действующие цены оказались максимальными по сравнению с ценами 2011 года.

Как указывает РБК со ссылкой на данные представителей рынка, икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года. Рост цен связан с небольшим уловом лососей на Дальнем Востоке и снижением производства аквакультурной икры. По данным Росстата, производство в 2020 году снизилось почти вдвое с 21,6 тысячи тонн в 2019 году до 11 тысяч тонн в 2020 году.

При этом, цены могут снизиться к августу после начала новой путины. В Росрыболовстве отметили, что на цены могут влиять спекуляции участников рынка на новостной повестке.

Согласно озвученному ранее прогнозу Росрыболовства, вылов лососевых в этом году может составить около 459,3 тысячи тонн, что на 8% меньше, чем в 2019 году. Производство красной икры в 2021 году может составить около 18 - 20 тысяч тонн, что полностью обеспечит потребление, которое оценивается около 12-16 тысяч тонн в год.