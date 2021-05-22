Участниками каннского конкурса, возможно, станут "Петровы в гриппе"

Каннский международный кинофестиваль интенсивно готовится к своему 74-му открытию, которое должно состояться 6 июня.

Как ясно из интервью художественного руководителя и генерального делегата фестиваля Тьерри Фремо журналу Variety, в общей сложности на участие в нем претендовало существенно больше картин, чем всегда, - сказывается двухлетний перерыв, вызванный пандемией. И чтобы дать возможность наиболее ожидаемым фильмам выйти наконец к публике, в этом году будут расширены полуночные сеансы на открытом воздухе. Заметно разрастется и внеконкурсная секция фестиваля, премьеры которой пройдут в зале "Дебюсси" - двойнике главного зала "Люмьер", традиционно отданного конкурсным картинам. Вступает в строй новый мультиплекс Cineum, построенный в одном из районов города по проекту выдающегося французского архитектора Руди Риччиоти, и он тоже будет показывать фестивальные фильмы. На этот раз Каннский фестиваль пройдет в самый разгар курортного сезона, и дирекция собирается сделать его лучшие картины максимально доступными отдыхающим.

Программу фестиваля объявят 3 июня. Официально пока подтверждены только два названия: "Аннетт" - мюзикл Леоса Каракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером, а также "Бенедетта" (у нас "Непорочная дева") Пола Верховена с Шарлоттой Рэмплинг. По некоторым данным, в конкурс могут попасть "Три этажа" Нанни Моретти, "Париж, 13-й округ" Жака Одияра, "Титан" Джулии Дюкорно, "Герой" Асгара Фархади. От России, по клубящимся в европейской печати слухам, в главном конкурсе возможно, будет показан фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Кирилл Серебренников уже участвовал в Каннском фестивале с фильмами "Ученик" и "Лето", обе картины получали призы.

Фестиваль находится в процессе реорганизации, подчеркнул Фремо. Будет уделено повышенное внимание этническому и гендерному разнообразию, а недавно объявленный глава жюри Спайк Ли не только первоклассный мастер кино, но и первый представитель чернокожих, занявший пост президента жюри крупного кинофестиваля. Особая забота - об охране окружающей среды. Полностью исключены из обихода пластиковые бутылки для воды, решительно уменьшена масса бумажной продукции - вся фестивальная информация перенесена онлайн, обслуживающие фестиваль лимузины переведены на электрическую тягу, и каждый из участников кинофорума должен внести по 25 долларов на экологические нужды. Теме экологии будет посвящена специальная программа документальных фильмов.