Участниками каннского конкурса, возможно, станут "Петровы в гриппе"

Новости

В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех 10:51
Кабмин утвердил программу поддержки российских вузов "ПРИОРИТЕТ-2030" 10:47
Марсоход "Чжужун" приступил к исследованию Красной планеты 09:30
До 11 увеличилось число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом 08:52
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения "Бостону" 08:07
Центр имени Чумакова увеличит мощности по производству вакцины от COVID-19 07:50
Песков прокомментировал новые санкции США против "Северного потока-2" 06:35
В России введут специальный правовой режим для мигрантов 05:34
Число жертв крушения самолета ВВС Нигерии увеличилось до 11 04:59
Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений по южнокорейским ракетам 04:08
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 выставили на RR Auction 03:54
Три человека погибли при землетрясении на юго-западе Китая 03:31
Байден назначил спецпредставителя по КНДР 03:21
Росстандарт будет отзывать автомобили через портал госуслуг 03:00
В Перу пять человек погибли при крушении полицейского вертолета 02:57
Российский боец ММА Шаблий выиграл дебютный бой в Bellator 02:18
Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 02:08
Романов победил Кудряшова и стал претендентом на титул WBC 01:58
Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии 01:40
Захарова: Лавров и Блинкен передали доклады президентам по итогам встречи 01:40
Рене Фазель оценил музыку Чайковского вместо гимна России 00:39
Великобритания - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Соцсети попросили удалить все упоминания об "индийском" штамме COVID 21.05.2021
Песков прокомментировал новые санкции Киева 21.05.2021
Главный тренер "Пюника" избил российского футболиста в аэропорту Еревана 21.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 10:34
Рубрика: Культура

Участниками каннского конкурса, возможно, станут "Петровы в гриппе"

Текст: Валерий Кичин
Каннский международный кинофестиваль интенсивно готовится к своему 74-му открытию, которое должно состояться 6 июня.
Фото: SonyPicturesRU / youtube Фото: SonyPicturesRU / youtube
Фото: SonyPicturesRU / youtube

Как ясно из интервью художественного руководителя и генерального делегата фестиваля Тьерри Фремо журналу Variety, в общей сложности на участие в нем претендовало существенно больше картин, чем всегда, - сказывается двухлетний перерыв, вызванный пандемией. И чтобы дать возможность наиболее ожидаемым фильмам выйти наконец к публике, в этом году будут расширены полуночные сеансы на открытом воздухе. Заметно разрастется и внеконкурсная секция фестиваля, премьеры которой пройдут в зале "Дебюсси" - двойнике главного зала "Люмьер", традиционно отданного конкурсным картинам. Вступает в строй новый мультиплекс Cineum, построенный в одном из районов города по проекту выдающегося французского архитектора Руди Риччиоти, и он тоже будет показывать фестивальные фильмы. На этот раз Каннский фестиваль пройдет в самый разгар курортного сезона, и дирекция собирается сделать его лучшие картины максимально доступными отдыхающим.

Фото: Валерий Кичин
Каннский фестиваль объявит свою программу 3 июня

Программу фестиваля объявят 3 июня. Официально пока подтверждены только два названия: "Аннетт" - мюзикл Леоса Каракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером, а также "Бенедетта" (у нас "Непорочная дева") Пола Верховена с Шарлоттой Рэмплинг. По некоторым данным, в конкурс могут попасть "Три этажа" Нанни Моретти, "Париж, 13-й округ" Жака Одияра, "Титан" Джулии Дюкорно, "Герой" Асгара Фархади. От России, по клубящимся в европейской печати слухам, в главном конкурсе возможно, будет показан фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Кирилл Серебренников уже участвовал в Каннском фестивале с фильмами "Ученик" и "Лето", обе картины получали призы.

Фестиваль находится в процессе реорганизации, подчеркнул Фремо. Будет уделено повышенное внимание этническому и гендерному разнообразию, а недавно объявленный глава жюри Спайк Ли не только первоклассный мастер кино, но и первый представитель чернокожих, занявший пост президента жюри крупного кинофестиваля. Особая забота - об охране окружающей среды. Полностью исключены из обихода пластиковые бутылки для воды, решительно уменьшена масса бумажной продукции - вся фестивальная информация перенесена онлайн, обслуживающие фестиваль лимузины переведены на электрическую тягу, и каждый из участников кинофорума должен внести по 25 долларов на экологические нужды. Теме экологии будет посвящена специальная программа документальных фильмов.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Юрист разъяснил запрет на использование семян петрушки
В России начали испытания новой высокоточной авиаракеты
Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
Минпромторг пригласил Илона Маска построить завод в России
YouTube введет налоги для блогеров и начнет добавлять рекламу во все видео
В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой
Крымов по-своему поставил Моцарта в "Мастерской Фоменко"