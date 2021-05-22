Учитель года Кочережко: Почему ЕГЭ по обществознанию - "могила семи наук"

ЕГЭ по обществознанию в 2021 году будут сдавать больше 350 тысяч человек. Он нужен прежде всего для поступления на экономические и юридические факультеты вузов, направления "менеджмент", "социология", "государственное и муниципальное управление", "реклама", "политология" и другие. Одним словом, обществознание - самый массовый экзамен. Как успешно его сдать? Рассказывает преподаватель истории и обществознания, абсолютный победитель конкурса "Учитель года России - 2015" Сергей Кочережко.

Сергей Сергеевич, каждый год обществознание сдают более 300 тысяч школьников. Многим кажется, что ЕГЭ по обществознанию - это легко. Это так?

Сергей Кочережко: Нет, но есть несколько причин, по которым многим кажется, что так. Во-первых, долгое время было так, что в 6-х, 7-х, 8-х классах школьная программа по обществознанию страдала излишней упрощенностью, весьма далекой от того, что потом ждет выпускника на ЕГЭ. Во-вторых, у ученика формируется мнение, что обществознание - простой предмет, ведь он состоит из понятий, которые меня окружают каждый день. Что, я не знаю, что такое религия? Я в церкви был, отвечу что-нибудь. Что, не знаю, что такое выборы? Видел, как проходит общероссийское голосование. А когда тебя просят назвать три причины и три способа борьбы с абсентеизмом - этот уже совсем другой вопрос.

Обществознание - профильный предмет, ЕГЭ по обществознанию - сложный экзамен. Чем это объясняется? Это интегрированный предмет, который включает в себя больше шести учебных областей: политологию, социологию, экономику, правоведение, раздел философии. А еще психологию, культурологию и другие науки.

Учителя в шутку называют этот предмет "могилой семи наук". Почему "могилой"? В вузе все это изучают отдельно. А в школе все приходится упрощать, времени на все не хватает, а спрашивают-то на ЕГЭ вполне серьезные вещи.

Какие разделы в ЕГЭ по обществознанию труднее всего даются ученикам?

Сергей Кочережко: Политология, правоведение и экономика- вот три самых серьезных раздела, которые вызывают трудности у школьников. Правовой блок в ЕГЭ усиливается и усложняется больше всего. Это связано не столько с тем, что меняется законодательство, сколько с уровнем детализации требований к ответам. Вот один из вопросов пробной версии экзамена, который был несколько лет назад: "Назовите и проиллюстрируйте примерами три основания замены срочной службы на альтернативную гражданскую службу". Чтобы ответить, нужно знать закон о воинской службе и закон об альтернативной гражданской службе.

Слава богу, что в ЕГЭ нет пока заданий по экономике на математические расчеты, но зато есть задания на графики. А оно оказывается сложным для многих.

Выпускники не умеют читать графики или это задание математически сложное?

Сергей Кочережко: Математически это задание не сложное. Часть школьников не умеют читать графики. Не понимают, например, зависимость между ценой и величиной спроса. От выпускника не требуется производить расчеты, надо понять уменьшился или увеличился спрос или предложение, надо знать факторы изменения спроса или предложения. А это сложная тема. Дело в том, что многих пособиях эти факторы спроса приводятся с ошибкой. У нас есть расхожая фраза, что спрос рождает предложение, но если вы поговорите хоть с одним серьезным экономистом, он вам скажет, что это совсем не так. Вот примерно такой уровень упрощения есть в некоторых учебниках, когда там рассказывается о факторах спроса. Выпускник в задании на график решает тройную задачу: надо увидеть график, вспомнить тему из раздела "Экономика", о которой спрашивается, и определить факторы, оказавшие влияние на изменение спроса или предложения, сформулировав в научном или публицистическом стиле. А у многих школьников мышление бытовое: "а мой папа", "а моя мама", "а в моем селе". Но на ЕГЭ по обществознанию нужно показать знание истории, литературы, географии, рассказа на завалинке недостаточно. В итоге 15-20% школьников не набирают нужного порогового балла.

Все задания ЕГЭ по обществознанию имеют однозначный ответ? Спорных вопросов на ЕГЭ нет? Скажем, на какой-то вопрос можно ответить и так, и так?

Сергей Кочережко: Это касается часто детей-олимпиадников. Почему дети, которые занимают призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников по обществознанию, не всегда могут написать ЕГЭ на 100 баллов? Они знают предмет шире и глубже, чем требуется для упрощенных формулировок, используемых на ЕГЭ.

Возьмем концепцию правового государства. Олимпиадник знает, что у Джона Локка - одна, у Шарля Монтексье - другая, у Ивана Александровича Ильина - третья и т. д. А на ЕГЭ ему дают вопрос: назовите признаки правового государства. И олимпиадник может потеряться. Когда мы готовимся к ЕГЭ, мы используем два блока знаний: для науки так, а для ЕГЭ - так. И желательно, чтобы у учителя был опыт работы в экзаменационной комиссии, чтобы он понимал, что потребуется от ученика на экзамене, как это должно потом проверяться и оцениваться. Именно работа в региональный экзаменационной комиссии позволяет учителю познакомиться с типичными ошибками обучающихся, понять их причины и успешно решать задачи подготовки к ЕГЭ. Но, конечно, работа учителя не сводится к подготовке к ЕГЭ.

Расскажите о самых распространенных ошибках на ЕГЭ по обществознанию?

Сергей Кочережко: Посмотрим на вторую часть экзаменационной работы. Для того, чтобы ответить правильно на задание, надо понять, что у тебя спрашивают и не забыть ответить. Например, 21-е задание. Оно включает в себя два или три вопроса. Ученик их прочитал, ответил на один или два из них, забыл про один или два вопроса и пошел дальше к 22-му заданию. Каждое задание надо всегда прочитать три раза. Та же история с 26-м заданием, когда ученика просят назвать признаки того или иного понятия или проиллюстрировать их примерами. Там, где надо назвать признаки, выпускники часто приводят примеры и получают ноль баллов, а где надо указать примеры, часто называют признаки. И тоже получают ноль баллов.

Надо правильно оформлять ответ на задание. Можешь ответить правильно, но неверно оформить и получишь ноль баллов. Например, есть задание 28, где надо составить план. Нарисованная схема или сплошной текст не принимаются, потому что план - это пункты и подпункты.

Многие годы в 25-м задании была формулировка, которая ставила некоторых детей в тупик: "Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие инфляция? Составьте два предложения: о типах инфляции и об отрицательных последствиях инфляции". Когда ты впервые видишь такую формулировку вопроса, кажется, что от тебя хотят только два предложения. Оказывается, что ты сначала должен раскрыть смысл понятия, а уже потом составить два предложения. Если определения нет, ты получаешь ноль баллов, даже если составил предложения без ошибок. Один раз ученик ответил так: "обществоведы вкладывают в понятие инфляции глубокий смысл". Какой вопрос, такой и ответ. Но потом эту формулировку изменили.

Как успешно написать эссе на ЕГЭ?

Сергей Кочережко: Эссе (обществоведческое мини-сочинение), это 29-е задание, пишется по цитате. На экзамене дается пять цитат известных людей, цитаты относятся к различным разделам курса обществознание. Ученик выбирает одну и должен первым делом интерпретировать ее. Что это значит? Перевести на язык обществоведческих понятий и определить, какую проблему поднимает автор. Например, цитата, приписываемая Аристотелю: "Человек вне общества либо бог, либо зверь". Школьник должен понять, о какой проблеме говорит автор. Скорее всего, автор говорит о социальной сущности человека, это первый вариант. Второй вариант - он говорит о влиянии общества на развитие, воспитание и жизнь человека, о важности процесса социализации. Без общества человек может превратиться в зверя. Если интерпретация неправильная, ребенок поднимает проблему, о которой автор вообще не говорит, работа дальше не проверяется.

На экзамене надо проявить межпредметные связи и привести примеры из истории, литературы или другой области. Допустим, возьмем понятие "текст". Можно посмотреть на него с точки зрения литературы, истории, с точки зрения художника, и даже математика, рассказав, что такое текст в информационных системах. Мир ведь не делится на учебные предметы, а школьная программа для удобства делится.