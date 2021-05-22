В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех

Один человек был убит и еще четверо доставлены в больницу после того, как вооруженный ножом мужчина совершил серию нападений в пятницу после 23.00 в амстердамском районе Де Пейп, сообщает портал dutchnews.nl.

Полиция арестовала 29-летнего гражданина из Амстелвина как "единственного подозреваемого". Пока нет прямых указаний на то, что у него был террористический мотив для совершения атаки. Тем не менее, до полного выяснения всех обстоятельств инцидента все версии остаются открытыми.

Ножевые ранения были нанесены на улице Фердинанд Болстраат или рядом с ней. Полиция сразу же начала поиск преступника. Движение общественного транспорта в этой районе было перенаправлено. О состоянии четырех человек, находящихся в больнице, пока ничего не сообщается.

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