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22.05.2021 11:24
Рубрика: В мире

В Газу прибыли первые колонны с гуманитарной помощью

Текст: Александр Саможнев

Первые конвои с гуманитарной помощью прибыли в Газу через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Грузовики различных гуманитарных организаций, в том числе связанных с ООН, начали доставлять столь необходимые лекарства, продукты питания и топливо после того, как Израиль вновь открыл пропускной пункт Керем-Шалом.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem
ВОЗ требует немедленного доступа в сектор Газа

Более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на территории, контролируемой группировкой ХАМАС, и около 800 тысяч жителей человек не имели доступа к водопроводу. Со своей стороны, ВОЗ призвала создать коридоры для эвакуации раненых, сообщает телерадиостанция BBC.

В четверг министерство жилищного строительства Газы заявило, что 1800 единиц жилья непригодны для проживания, а 1000 - были разрушены. Агентство ООН по делам палестинских беженцев (Unwra) информировало, что его приоритетной задачей является оказание помощи десяткам тысяч перемещенных лиц. В этой связи срочно запрошена помощь в размере 38 миллионов долларов.

Москва в условиях эскалации на Ближнем Востоке продолжит оказывать всестороннюю поддержку палестинскому народу, заявили в МИД РФ. С 2014 года на обеспечение продовольственных нужд Палестины российская сторона  ежегодно направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от двух до трех миллионов долларов.

Россия поддерживает также Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ. В рамках взятых на себя обязательств в марте был осуществлен очередной ежегодный добровольный платеж в бюджет агентства в размере 2 миллионов долларов.

В МИД подчеркнули, что Россия намерена сохранять практику выделения таких взносов с учетом уникальной роли организации, помогающей палестинцам как на оккупированных территориях, так и в соседних арабских странах, передает РИА Новости.

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