В Конго началось извержение активного вулкана Ньирагонго

Гора Ньирагонго в восточной части Демократической Республики Конго, один из самых активных вулканов в мире, изверглась в субботу, заставив паниковать жителей близлежащего города Гома. Люди хватали вещи и бежали к границе с Руандой, когда красное зарево заполнило небо.

"Я вижу высокие фонтаны лавы", - цитирует вулканолога Дарио Тедеско портал newtimes.co.rw. По его словам, для Гома опасности нет. Лава, похоже, течет на восток в направлении границы с Руандой.

Последний раз Ньирагонго извергался в 2002 году, в результате чего погибли 250 человек, а 120 тысяч жителей остались без крова, когда лава хлынула в Гому.