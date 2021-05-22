В Перу пять человек погибли при крушении полицейского вертолета

Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в высокогорье Анд на юге страны. Инцидент произошел 19 мая на территории национального заповедника Ману.

На борту находились пять человек: два пилота, механик и два пассажира, все - офицеры полиции. В результате поисковой операции удалось обнаружить на месте аварии тела всех погибших, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Национальной полиции в Twitter.

О причинах крушения информации нет. Руководство ведомства, а также прокуратура объявили о создании комиссий для расследования авиакатастрофы.