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22.05.2021 02:57
Рубрика: В мире

В Перу пять человек погибли при крушении полицейского вертолета

Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в высокогорье Анд на юге страны. Инцидент произошел 19 мая на территории национального заповедника Ману.

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На борту находились пять человек: два пилота, механик и два пассажира, все - офицеры полиции. В результате поисковой операции удалось обнаружить на месте аварии тела всех погибших, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Национальной полиции в Twitter.

О причинах крушения информации нет. Руководство ведомства, а также прокуратура объявили о создании комиссий для расследования авиакатастрофы.

В мире Южная Америка Перу Авиакатастрофы

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