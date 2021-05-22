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22.05.2021 11:39
Рубрика: Экономика

В ПФР объяснили, как получить ежемесячные выплаты из маткапитала

Текст: Ольга Игнатова
Отделение ПФР по городу Москве и Московской области напоминает, что право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. При этом необходимо, чтобы второй ребенок и мама были гражданами России, второй ребенок в семье появился после 1 января 2018 года. Важно и то, чтобы размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, установленного на II квартал прошлого года. Например, в Москве это 40 722 руб., в Московской области - 29 882 руб.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В месяц будет выплачиваться сумма, равная прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе за II квартал предшествующего года. В целом по России - это более 10 тысяч рублей. В Москве - почти 15,5 тысячи рублей. В Московской области - более 13 тысяч.

Фото: РИА Новости
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Для того, чтобы начать получать выплаты, необходимо подать лично или через представителя заявление. Сделать это можно в клиентской службе ПФР, либо в МФЦ, либо в электронном виде на сайте ПФР или портале госуслуг. Обратиться за выплатой можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Важный момент - если назначается выплата, то сначала на год. По истечение этого времени, если семья хочет и дальше таким образом расходовать маткапитал, то необходимо будет снова подать заявление.

Если обращение за назначением ежемесячной выплаты подано не позднее 6 месяцев с даты рождения, то выплата назначается со дня рождения ребенка. При этом сумма ежемесячных выплат за месяцы с рождения ребенка до обращения будет посчитана и зачислена на счет мамы. Если заявление подается позднее 6 месяцев, выплата будет назначена со дня обращения.

ПФР самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи. Справки о доходах большинству семей собирать теперь не нужно. Подтвердить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Выплачивать средства из маткапитала прекращают, когда ребенок достигает 3 лет, в связи со смертью ребенка или родителя (усыновителя), получающего выплату, после признания родителя (усыновителя) безвестно отсутствующим, после лишения его родительских прав. Также выплаты прекращаются после использования в полном объеме средств маткапитала.

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