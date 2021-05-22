В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры

Предстоящая лососевая путина поможет обеспечить рынок большим запасом красной икры, так что ее дефицита не ожидается, передает сообщение Росрыболовства РИА Новости.

Лососевая путина начнется уже 1 июня, отметили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на данные Росстата, что стоимость красной икры в России достигла десятилетнего максимума. В частности, в апреле 2021 года килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей. Эксперты это связали с тем, что запасы икры заканчиваются.