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22.05.2021 16:11
Рубрика: Экономика

В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры

Текст: Евгений Гайва
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Предстоящая лососевая путина поможет обеспечить рынок большим запасом красной икры, так что ее дефицита не ожидается, передает сообщение Росрыболовства РИА Новости.

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Лососевая путина начнется уже 1 июня, отметили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на данные Росстата, что стоимость красной икры в России достигла десятилетнего максимума. В частности, в апреле 2021 года килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей. Эксперты это связали с тем, что запасы икры заканчиваются.

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