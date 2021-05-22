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22.05.2021,  
06:26
Текст:  Тимур Алимов

В России начали испытания новой высокоточной авиаракеты

Специалисты научно-производственного концерна "Техмаш", входящего в госкорпорацию "Ростех", приступили к испытанию макетов новейшей авиаракеты "Монолит".
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Как сообщил исполнительный директор предприятия Александр Кочкин, ракета имеет калибр 122 миллиметра и, как предполагается, будет обладать высокой точностью поражения. Ракета классифицируется как корректируемая, подробные технические характеристики на данный момент разглашению не подлежат.

Фото: ПАО Роствертол
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- Разработка корректируемой ракеты "Монолит" ведется в инициативном порядке. В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик, - цитирует Кочкина РИА Новости.

По словам руководителя предприятия, вопрос об опытно-конструкторской работе, сроках ее проведения и источниках финансирования будет прорабатываться при получении положительных результатов с государственным заказчиком. О сроках государственных испытаний говорить пока рано.

Напомним, о разработке "Техмашем" новой ракеты класса "воздух-земля" впервые стало известно в 2018 году. "Монолит" является модификацией ракеты "Бронебойщик", отличаясь повышенным калибром и, как следствие, увеличенными дальностью и эффективностью. Применять новую авиаракету смогут все самолеты и вертолеты, которые являются носителями неуправляемых ракет С-13.

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