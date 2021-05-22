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22.05.2021 18:02
Рубрика: Общество

В РПЦ призвали запретить охоту ради развлечения

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Русская православная церковь выступает за то, что охота в качестве хобби или развлечения в стране должна быть запрещена. С такой инициативой выступил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Священнослужитель сказал об этом после стрельбы в казанской гимназии №175, где 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая убил девятерых человек. Среди погибших - семь детей, 23 человека ранены. После этого разные политические и общественные деятели, включая представителей власти, предложили ужесточить законодательство в сфере оборота оружия.

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"Не должен такой молодой человек получать огнестрельное оружие в свободное пользование. Может быть, следует внести какие-то правила для охоты. Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена", - заявил митрополит Иларион.

Однако он отметил, что пока оборот охотничьего оружия должен быть ограничен и тщательно контролироваться. Это, по его словам, могло бы предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в Казани.

"Если говорить в целом о предотвращении таких случаев, то нужно больше внимания уделять духовно-нравственному воспитанию учащихся", - добавил он.

Общество Религия

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