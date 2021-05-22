Валерий Фальков: Высшее образование в будущем будет комбинированным

Высшее образование сегодня - это интеллектуальный фундамент на 20-30 лет вперед, но при этом в течение жизни все равно придется не раз переучиваться. Такое мнение высказал в субботу ходе марафона "Новое знание" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Университеты должны быть открыты стране, региону, городу, и частью университета должны быть новые форматы, - сказал Фальков. - Высшее образование неизбежно становится комбинированным. Наряду с офлайн-частью в вузах в будущем всегда будет блок с удаленным общением. Но практика и лабораторные работы будут проходить очно.

Кроме того, министр спрогнозировал, что высшее образование станет междисциплинарным.

- Рынок труда, формируя запросы к подготовке специалистов, сегодня разрушает границы между областями деятельности, - отметил министр. - Раньше, обучаясь на экономиста или юриста, вы были уверены, что будете работать только в этих рамках. Теперь, если вы экономист, то придется знать или медицину, или атомную энергию. Юристу понадобятся знания из области информационных технологий или интеллектуальной собственности. Все это разные треки высшего образования. которое в будущем все больше будет междисциплинарным.