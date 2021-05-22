Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений по южнокорейским ракетам

Президент США Джо Байден и лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин договорились об отмене ограничений дальности полета южнокорейских ракет. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент Республики Корея.

"С удовольствием сообщаю о прекращении действия пересмотренных директив по ракетам", - цитирует ТАСС Мун Чжэ Ина. По его словам, это символическое и существенное решение, которое демонстрирует прочность отношений двух стран.

Ранее, согласно аннулированному договору, заключенному в 2012 году, дальность южнокорейских ракет была ограничена 800 км. До 2012 года дальность действия ракет не могла превышать 300 км.