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22.05.2021 04:08
Рубрика: В мире

Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений по южнокорейским ракетам

Президент США Джо Байден и лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин договорились об отмене ограничений дальности полета южнокорейских ракет. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент Республики Корея.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
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"С удовольствием сообщаю о прекращении действия пересмотренных директив по ракетам", - цитирует ТАСС Мун Чжэ Ина. По его словам, это символическое и существенное решение, которое демонстрирует прочность отношений двух стран.

Ранее, согласно аннулированному договору, заключенному в 2012 году, дальность южнокорейских ракет была ограничена 800 км. До 2012 года дальность действия ракет не могла превышать 300 км.

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