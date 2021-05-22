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22.05.2021 14:19
Рубрика: Общество

"Вектор" подаст в ВОЗ заявку на одобрение вакцины "ЭпиВакКорона"

Текст: Ирина Невинная
Новосибирск. Холодильная камера с вакциной для профилактики COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в прививочном пункте детской городской клинической больницы №3. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск. Холодильная камера с вакциной для профилактики COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в прививочном пункте детской городской клинической больницы №3. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Новосибирск. Холодильная камера с вакциной для профилактики COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в прививочном пункте детской городской клинической больницы №3. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

ГНЦ "Вектор" планирует подавать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра Ринат Максютов в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Но это напрямую привязано к вопросу экспорта вакцины. А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения России. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален", - уточнил Максютов.

Международное признание препарата не только является еще одним подтверждением его качества, но также может быть важным для того, чтобы российские туристы после прививки свободнее передвигались по миру.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия продолжает переговоры с ВОЗ о завершении процедуры одобрения вакцины НИЦ имени Гамалеи "Спутник V" для применения в чрезвычайных ситуациях.

Одобрение ВОЗ также необходимо для включения наших вакцин в международные программы содействия вакцинации.

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