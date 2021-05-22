"Вектор" проводит исследования по трехкратному введению вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Первые результаты клинических исследований по введению трех доз вакцины "ЭпиВакКорона-Н" ожидаются не раньше осени, сообщил сегодня гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.

"Трехкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины "ЭпиВакКорона-Н"... С учетом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней (в отличии от первой и второй, где всего 21 день), первые результаты мы получим не раньше осени", - цитирует ученого ТАСС.

Испытания второй противоковидной вакцины начались в апреле. Предполагается, что трехкратное введение вакцины может обеспечить более выраженный иммунный ответ у пожилых людей и хроников.