Видеотрансляция: Михаил Мишустин выступает на марафоне "Новое знание"

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на трехдневном марафоне "Новое знание".

Просветительский марафон "Новое Знание" - это первое масштабное мероприятие Российского общества "Знание" в рамках его полной "перезагрузки", объявленной по инициативе президента страны. Он проходит в 8 городах России от Калининграда до Владивостока.

22 мая - завершающий день марафона.

Накануне перед участниками марафона, в частности, выступили мэр Москвы Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, а также американский изобретатель и миллиардер Илон Маск.

В программе трехдневного марафона - больше 100 мероприятий: "открытые уроки", дискуссии, интервью и презентации, мастер-классы. В них участвуют около 150 спикеров: ученые, бизнесмены, руководители IT-компаний и высокопоставленные государственные деятели.