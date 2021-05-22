Новости

Мишустин: Зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками 12:08
Мишустин: Наша научная школа не была полностью утеряна 12:00
Мишустин рассказал о роли общества "Знание" в его жизни 11:56
В Газу прибыли первые колонны с гуманитарной помощью 11:24
Оперштаб: Еще 2428 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:18
Россияне назвали поводы для радости на работе 11:03
В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех 10:51
Кабмин утвердил программу поддержки российских вузов "ПРИОРИТЕТ-2030" 10:47
Марсоход "Чжужун" приступил к исследованию Красной планеты 09:30
До 11 увеличилось число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом 08:52
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения "Бостону" 08:07
Центр имени Чумакова увеличит мощности по производству вакцины от COVID-19 07:50
Песков прокомментировал новые санкции США против "Северного потока-2" 06:35
В России введут специальный правовой режим для мигрантов 05:34
Число жертв крушения самолета ВВС Нигерии увеличилось до 11 04:59
Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений по южнокорейским ракетам 04:08
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 выставили на RR Auction 03:54
Три человека погибли при землетрясении на юго-западе Китая 03:31
Байден назначил спецпредставителя по КНДР 03:21
Росстандарт будет отзывать автомобили через портал госуслуг 03:00
В Перу пять человек погибли при крушении полицейского вертолета 02:57
Российский боец ММА Шаблий выиграл дебютный бой в Bellator 02:18
Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 02:08
Романов победил Кудряшова и стал претендентом на титул WBC 01:58
Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии 01:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 11:00
Рубрика: Власть

Видео: Приветствие Владимира Путина участникам марафона "Новое знание"

Владимир Путин обратился с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона "Новое знание".

В.Путин: Добрый день, друзья!

Сегодня вы даёте старт большому знаковому проекту - запускаете работу онлайн-площадок обновлённого общества "Знание".

Многие десятилетия оно было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны. Именно через доступные программы лекториев общества "Знание" люди в самых отдалённых уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства.

Напомню, что общество "Знание" было учреждено сразу же после Великой Отечественной войны, в 1947 году. Страна возвращалась тогда к нормальной жизни, восстанавливала разрушенное хозяйство, и везде нужны были молодые, целеустремлённые, образованные люди.

Общество "Знание" взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию: оно давало молодёжи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих учёных, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос.

Сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба. Их определили новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, а ещё быстрота изменений в окружающем нас мире, новые скорости освоения знаний, которые прямо определяют успех и конкурентоспособность и каждого человека, и страны в целом.

Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной, и это ключевая цель обновлённого общества "Знание".

Оно ориентировано на все возрасты и самые разные интересы, призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира, показывать истории успеха врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, учёных и деятелей культуры.

И здесь подчеркну, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остаётся самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков.

В связи с этим принципиально важно, чтобы постоянными участниками программ общества "Знание" стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства.

Их опыт и, главное, личный пример - лучшая мотивация всего того, чего мы добиваемся для молодых людей, лучшая мотивация получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать свою гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы.

Для активного талантливого человека Россия - страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное - определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд.

Уверен, общество "Знание" поможет вам найти себя, встать на свой путь к успеху в учёбе, в работе, в жизни, во всех добрых делах.

Удачи вам, ребята!

Источник: kremlin.ru

Власть Работа власти Президент РГ-Видео

Главное сегодня

Юрист разъяснил запрет на использование семян петрушки
В Минэнерго опровергли возможность возникновения дефицита бензина
В России начали испытания новой высокоточной авиаракеты
Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
YouTube введет налоги для блогеров и начнет добавлять рекламу во все видео
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы